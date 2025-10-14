Un sogno che prende il volo: “Il nostro razzo nato sui banchi dell’università sfida i team europei”

Forlì, 14 ottobre 2025 – “L’uomo sogna di volare”, recitava un brano assai noto dei Negrita, risalente ormai a qualche anno fa. La bella storia, tutta forlivese, dell’Aurora Rocketry team – un gruppo nato spontaneamente sui banchi dell’università, con il sogno di sviluppare un razzo e lanciarlo nello spazio – ne è certamente la conferma. Ma la parte più affascinante di questa storia sta prendendo forma proprio in questi giorni: già, perché gli studenti che hanno ideato e fondato il team sono ora in Portogallo, precisamente a Constância, dove è in corso l’edizione 2025 dell’Euroc–European rocketry challenge.

Nata nel 2020, la competizione è organizzata dall’Agenzia spaziale portoghese e si rivolge a squadre di studenti universitari provenienti da tutta Europa. Il team vincitore sarà reso noto il 15 ottobre, a conclusione dell’evento. A fare da portavoce al team è Fabrizio Ponti, docente di ’Propulsione aeronautica e spaziale’ al Campus di Forlì e ’mentore’ del gruppo. Proprio mentre apprendevano i principi della propulsione aerospaziale, infatti, alcuni studenti del corso di laurea in Ingegneria aerospaziale, che ha sede a Forlì, hanno lanciato l’idea di costruire un razzo e tradurre, così, la teoria in pratica.

“Fin dall’inizio – spiega il professor Ponti – il gruppo si è posto un obiettivo ambizioso: partecipare all’edizione 2025 di Euroc. Un traguardo reso possibile grazie a un percorso serrato di progettazione e test, che ha portato alla realizzazione di due razzi prototipali in tempi record”.

Quella che poteva sembrare un’idea azzardata, frutto dell’entusiasmo e di quell’ebbrezza da superamento del limite che solo dei giovani di vent’anni possono avere, è diventata, quindi, realtà. “Il razzo è stato iscritto nella categoria 3.000 metri di apogeo – prosegue il prof – e trasporterà, a bordo, un innovativo ‘cubesat’ (un satellite in miniatura, grande come una scatola di scarpe, ndr), in grado di comunicare con satelliti già in orbita. La maggior parte degli Atenei europei presenti alla competizione è iscritta nella categoria dei 3.000 metri (l’altra è di 9.000): vincerà chi si avvicinerà maggiormente alla distanza dichiarata nella candidatura. Ma saranno presi in considerazione anche altri requisiti, come il grado di innovazione espresso dal progetto”.

Fondato appena due anni fa, l’Aurora rocketry team conta oggi oltre 100 studenti e studentesse, provenienti da diversi corsi di laurea: per sviluppare un razzo, infatti, occorrono svariate competenze “da quelle ingegneristiche, necessarie per la progettazione e costruzione, a quelle di fundraising e comunicazione”, specifica Ponti.

“Raggiungere un traguardo così ambizioso è stato possibile – dice – non solo grazie alla passione e all’impegno degli studenti, ma anche grazie al sostegno ricevuto da numerose aziende partner (italiane e non solo) ed enti pubblici, contattati dagli stessi studenti. Tra questi, la Regione Emilia-Romagna, che ha finanziato parte del progetto attraverso un bando dedicato ad attività di ‘learning-by-doing’” Ovvero, letteralmente, ‘imparare facendo’: “Questo ha riconosciuto il valore profondamente formativo e innovativo dell’iniziativa”.