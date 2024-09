Realtà associative, nuovo albo

Il Comune di Forlimpopoli intende rinnovare l’albo delle libere forme associative che raccoglie tutte le realtà che operano nel territorio artusiano. Si tratta dello strumento che regola i rapporti fra le associazioni e l’amministrazione. Secondo quanto previsto dal regolamento, all’inizio di ogni nuova legislatura si procede con il rinnovo dell’organismo, chiedendo alle associazioni che già ne facevano parte di rinnovare l’adesione all’Albo e a quelle che non l’avevano fatto in precedenza (magari perché di nuova costituzione) di iscriversi. Il provvedimento era già stato anticipato dall’assessore Paolo Liverani, titolare delle deleghe alla partecipazione e alle libere forme associative, in un incontro con le associazioni svoltosi nel luglio scorso, e ora viene messo in pratica. A tutti i legali rappresentanti è stata inviata una comunicazione scritta. Avviso e moduli saranno pubblicati anche sul sito del Comuni. Le iscrizioni devono essere inviate con una mail all’Ufficio Protocollo, entro l’11 ottobre.