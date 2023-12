Rebù, il mercatino dei ’ciaffi’

Per questo Natale lo spazio ’Rebù’ di via Regnoli 52, nato dalla collaborazione fra l’Associazione Regnoli 41 e il Festival del Buon Vivere, apre le sue porte ogni giorno dalle 16 alle 19 fino al 24 dicembre con il ’mercatino dei ciaffi’. Si tratta di una raccolta di oggetti vari, curiosi, cheap e rigorosamente vintage, un’occasione per acquistare regali originali da mettere sotto l’albero e che serviranno a Rebù e l’Associazione Regnoli 41 per raccogliere risorse come autofinanziamento delle proprie iniziative.

Inoltre, fino al 24 dicembre, saranno esposte in vendita le opere del progetto ’Par Furlé’ a favore degli alluvionati.