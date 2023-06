Rebus corso Mazzini Vicino all’aggressione sono sempre di più le serrande abbassate

I due minuti agghiaccianti dell’assalto con l’accetta, documentati da un video, hanno fatto il giro della città. Dimentichiamo per un attimo gli attori e guardiamo il palcoscenico: siamo a poche decine di metri di metri da piazza Saffi, verso l’imboccatura di corso Mazzini. Cosa è successo in quello spicchio di città – nel cuore di Forlì – da un po’ di anni a questa parte?

Partiamo da giugno 2011. Esattamente 12 anni fa chiudeva uno dei negozi di scarpe più noti della città, condotto da Elio Bentivogli. Uno di quelli che ’basta il nome’. Siamo al piano terra del palazzo degli uffici statali, proprio davanti a dove è accaduta, in pieno giorno, la famigerata scena da film. Il punto vendita di calzature è solo una delle tante attività che, nel giro di pochi metri, hanno abbassato la saracinesca senza che dopo di loro nascessero delle alternative. Restiamo lì, nello stesso respingente parallelepipedo degli uffici statali, di proprietà demaniale. Per quasi 2 anni, fra il 2016 e il 2018, furono montati dei ponteggi – allo scopo di aprire gli sportelli a piano terra, tuttora non attivati – e non si fece alcun lavoro; in compenso, furono costretti ad andarsene i negozi che si trovavano sotto il porticato, all’inizio di via delle Torri. L’allora sindaco Davide Drei fece appello anche al direttore nazionale del Demanio, Roberto Reggi, per sbloccare una situazione imbarazzante. Lo stesso Drei, intervistato dal Carlino, aveva ipotizzato di togliere la Ztl in quei pochi metri, sul lato di corso Mazzini.

Tra gli abbandoni illustri, uno dei più pesanti è stato quello del Bar della Posta, gestito per una sessantina d’anni da Ivano Benazzi. Posto di ritrovo fra i più frequentati in città (anche dai tifosi del basket), ha cessato nel 2020; poi è stato rilevato, ma il successore non ha retto ai problemi innescati dalla pandemia.

Siamo sul retro del Palazzo delle Poste (anche qui la proprietà è statale), che da una ventina d’anni è al centro di ragionamenti al fine di un recupero in chiave commerciale. L’edificio anni Trenta è stato visto a più riprese da manager di grandi gruppi, ma inesorabilmente bocciato: troppo grande e sottoposto a vincoli architettonici. Sotto al suo loggiato, affaccio su piazza Saffi, nonostante un regolamento più rigido approvato di recente, continuano a vedersi ogni tanto i ’bivacchi’, che non invogliano il passeggio.

Scendendo lungo il corso, ecco il minimarket etnico (ce ne sono altri nei pressi) finito sotto i riflettori e chiuso per 15 giorni in virtù di un provvedimento del questore. Ma si fa prima a dire cosa non c’è più: la storica farmacia Giovannetti, il negozio di articoli sportivi Capo Nord, trasferito da anni in zona Fiera; persino la pasticceria Balelli, di fronte al comando dei carabinieri, non è sopravvissuta al periodo Covid. In queste settimane si toglierà da corso Mazzini anche il punto vendita sportivo di Minoia, che si accaserà in corso della Repubblica. Ma varie altre attività hanno alzato bandiera bianca, nei paraggi.

Spesso le ragioni di tali scelte sono diverse – alcuni titolari erano andati in pensione, le proprietà statali si disinteressano purtroppo sia del decoro che della valorizzazione – per cui non sarebbe corretto dare una lettura univoca. Di per sè, non c’è stato un singolo ’ritiro’ che ha inferto un colpo da ko, ma per una sommatoria di motivi, quello scorcio del centro di Forlì è in evidente difficoltà, da tempo. Le attività presenti resistono e fanno del proprio meglio per animare la zona. Il fatto che il brutto episodio sia capitato proprio lì può anche essere solo un caso, ma sarebbe anche miope e inutile negare il problema. Purtroppo non appare affatto semplice trovare delle soluzioni.

Fabio Gavelli