Rebus polizia locale Ora il secondo bando: "Il nuovo comandante sarà scelto in estate"

Il nuovo comandante della polizia municipale potrebbe arrivare in tempi molto rapidi, anche se non si è scelto di optare per il secondo della rosa ristretta della selezione pubblica che era stata indetta, ma di indirne una nuova.

Riassunto delle puntate precedenti: il Comune di Forlì esce dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese il 1° gennaio 2022 e, da allora, ha avuto un comandante ad interim, il dirigente Michele Pini. L’amministrazione comunale ha indetto lo scorso ottobre una selezione pubblica per individuare il nuovo capo dei vigili. Da questa selezione è stata composta una rosa ristretta di due nomi da sottoporre al sindaco: Francesco Frutti, comandante di Campi Bisenzio in provincia di Firenze, e Alessandro Scarpellini, comandante dell’unione dei comuni Rubicone Mare, nel Cesenate. Dopo i colloqui l’amministrazione, lo scorso marzo, ha puntato su Frutti, al quale però il Comune di Campi Bisenzio ha negato l’aspettativa: l’incarico avrebbe una durata di tre anni.

A quel punto erano due le opzioni: passare a Scarpellini o indire una nuova selezione. Si è scelta la seconda strada e i tempi di questa nuova selezione sono stati riferiti in consiglio comunale ieri dall’assessore al personale, Maria Pia Baroni, in risposta a un question time portato dal consigliere Giorgio Calderoni di Forlì e Co. "Il prossimo 22 maggio scade il termine per la presentazione delle candidature, il 26 maggio si avrà la rosa ristretta e l’8 e il 9 giugno ci saranno i colloqui tecnici da parte della commissione". Calderoni aveva chiesto perché non si fosse preso in considerazione il nome di Scarpellini per avere subito un comandante. "La selezione per incarichi dirigenziali a contratto si connota sulla fiduciarietà da parte del sindaco – è stata la risposta –. Questo significa che il sindaco ha la facoltà di scegliere se proseguire o meno sulla rosa individuata". "Non capiamo perché non risponda il vicesindaco Mezzacapo...", ha chiesto Calderoni.

Il vicesindaco Daniele Mezzacapo, che ha la delega sulla sicurezza, ha invece risposto a un secondo question time, sempre portato da Forlì e Co., questa volta dal consigliere Federico Morgagni, "sullo stato di carenza di organico del corpo di Polizia Municipale, difficoltà di fare i turni, richiesta dei sindacati di un incontro con il sindaco proprio su questa questione, tanto da invocare dai sindacati stessi un vera e propria rifondazione del Corpo stesso". "I dati parlano chiaro – ha risposto il vicesindaco –: Forlì è una città fra le più sicure della Romagna. La mancanza del comandante è un falso problema, visto che di figure apicali ne abbiamo due e stanno svolgendo egregiamente il loro lavoro. Stiamo procedendo all’assunzione di 8 nuovi agenti e 3 ispettori. Abbiamo acquistato il parco macchine completamente nuovo all’uscita dall’Unione. Sapete perché i sindacati hanno ipotizzato che ci fosse una situazione di scoraggiamento all’interno del corpo di polizia locale? Perché c’è stata una scarsa partecipazione alla loro assemblea".

