Recupero delle prestazioni sanitarie saltate

Ausl Romagna è al lavoro per recuparerare tutte le prestazioni che sono state sospese durante l’emergenza degli scorsi gioni, a causa di alcuni danni riportati anche nelle sedi dell’azienda. Dal 18 al 20 maggio sono state sospese le attività ambulatoriali, i prelievi e gli interventi di chirurgia programmata, garantendo soltanto le attività urgenti-emergenti e prioritarie.

Verrà comunicata a tutti i pazienti la nuova data degli appuntamenti che sono saltati nelle scorse settimane, attraverso un messaggio al numero di cellulare, se fornito nel momento della prenotazione, oppure attraverso una telefonata a un numero fisso. Ausl garantisce che tutte le prestazioni di ambulatorio saranno recuperate entro metà giugno, mentre gli interventi chirurgici entro la fine dello stesso mese.

Inoltre, il servizio di igiene e sanità pubblica di Forlì-Cesena ha organizzato delle giornate in cui sarà possibile, per gli adulti che stanno lavorando nelle zone alluvionate, sottoporsi alla vaccinazione antitetanica. Si consiglia il vaccino a tutti coloro che non l’hanno mai fatto o non ricevono una dose da più di 10 anni. Gli appuntamenti domani, mercoledì e lunedì dalle 14 alle 16 in via della Rocca 19.