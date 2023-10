Recupero punti della patente B

Un corso di recupero punti della patente per la categoria B si terrà presso la sede dell’Ace Forlì in via Monteverdi 1 dal 6 al 16 novembre. Iscrizioni entro domani. Necessario l’estratto conto dei punti scaricabile on line dal portale dell’ automobilista e copia patente di guida. Per informazioni tel.0543 473451 (ore 8.3013).