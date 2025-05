Referendum sul lavoro, incontro in piazza Saffi

Nell’ambito della campagna referendaria per il voto dell’8-9 giugno approda domani alle 11 in piazza Saffi la ’Carovana della Cittadinanza’, con gli interventi di Frida Forlivese, Arci Forlì; Adama Fall, attivista; Isabella Pavolucci, Cgil dell’Emilia Romagna. Nel corso dell’iniziativa interverranno anche realtà locali e cittadine. Organizzata da Cgil con Arci, Conngi, ’Dalla parte giusta della storia’, ’Idem Network’, ’Italiani Senza Cittadinanza’, la Carovana porta alla conoscenza della gente i grandi temi di lavoro, sicurezza, dignità, democrazia, lotta per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori assieme a quello per il diritto alla cittadinanza. "Nel nostro paese ogni anno muoiono 1000 persone sul lavoro e per questo abbiamo bisogno di rendere il lavoro più sicuro. I referendum sul lavoro vogliono cambiare questo paese".