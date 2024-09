Referendum sull’autonomia, firma di Bonaccini

Si avvia verso la chiusura il programma della Festa dell’Unità della Pescaccia a Villagrappa. Venerdì scorso è intervenuto anche l’europarlamentare ed ex presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che ha colto l’occasione per firmare la petizione per chiedere il referendum contro l’autonomia differenziata, il cui banchetto, gestito dalla Cgil, è sempre presente alla manifestazione. A raccogliere la firma dell’ex presidente la segretaria provinciale del sindacato, Maria Giorgini. A chiudere il programma politico sarà presente questa sera l’assessore regionale, Paolo Calvano. "Tutto questo è reso possibile dagli oltre 100 volontari – sottolinea il segretario dem comunale, Michele Valli –. L’esperienza di decine di anni dei più storici, che costituiscono da tempo le colonne portanti dell’evento, si affianca allo spirito e all’energia dei tanti giovani"