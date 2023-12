Regalo di Natale: soldi allo sport: "Riqualificazione" da mezzo milione

Approvato nell’ultima seduta di giunta del 2023 un pacchetto di lavori in impianti e strutture sportive del territorio comunale per un valore pari a 542 mila euro.

"Come assessorato allo Sport – sottolinea l’assessore Daniele Mezzacapo – abbiamo voluto confermare la massima attenzione alla pratica sportiva". Guardando nel dettaglio, spiccano le opere di riqualificazione delle aree esterne e del sistema fognario del polisportivo Giulianini a Villafranca e degli spogliatoi al Pattinodromo di via Ribolle; poi la sostituzione dei corpi illuminanti al Palaromiti e i lavori al campo coperto di calcio a 5 di Villanova. Significativi anche il completamento del Ciclodromo, l’asfaltatura del parcheggio interno allo Stadio Morgagni, gli interventi per ripartizione delle utenze all’antistadio gestito dalla società Edelweiss e la pavimentazione della palestra scolastica di Roncadello. "Non manca – rimarca Mezzacapo – una significativa base di finanziamento, con un plafond di 100 mila euro, per opere di manutenzione straordinaria urgente in varie strutture per centrali elettriche, impianti idraulici e attrezzature. Sono molto soddisfatto. Questa programmazione qualifica e rende fruibile il patrimonio sportivo comunale a tutti gli utenti".