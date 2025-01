Regime e metapsichica: Cortesi presenta il suo nuovo libro

Domani alle 17.30, la libreria Feltrinelli di piazza Saffi ospiterà la presentazione del libro ‘Medium e Gerarchi. Metapsichica e spiritismo in Italia durante il regime fascista’, (Manzoni Editore) ultima opera dello scrittore forlivese Paolo Cortesi. L’autore indaga un aspetto poco conosciuto del Ventennio: il legame tra il regime mussoliniano e la metapsichica, oggi nota come parapsicologia. Attraverso un’accurata ricerca su fonti di prima mano, Cortesi evidenzia come, negli anni della dittatura, lo studio del paranormale trovi ampio spazio sia su riviste intellettuali sia in ambito governativo. In quegli anni venne istituita anche la Società Italiana di Metapsichica con un ruolo di controllo e censura sulle notizie relative al soprannaturale. Tuttavia, con l’introduzione delle leggi razziali nel 1938, il clima cambiò e molti libri e associazioni vennero sciolte.

Scrittore e saggista, Cortesi si è dedicato alla divulgazione storica e alla narrativa. Tra i suoi lavori recenti figurano ‘Cinquanta cose che non sai di Parigi’ e ‘L’ultimo incubo di Kafka’. Ha inoltre curato i testi delle due serie del programma ‘Testimoni’ per Rai Storia. Per informazioni: www.paolo-cortesi.com.