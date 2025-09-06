Regina Pacis celebra Carlo Acutis santo. Canonizzazione in diretta. E c’è una reliquia

C’è un legame speciale che unisce il nuovo santo (che sarà canonizzato domani) con Forlì, dove si è costituito il gruppo ‘Amici di Carlo Acutis’, attivamente impegnato nella diffusione della conoscenza di questo giovane, un santo dai segni dei tempi moderni, dall’uso del computer, di internet, dei social, dal sorriso sempre pronto, morto a soli 15 anni di leucemia.

Domani in San Pietro Papa Leone XIV proclamerà santo il giovane divenuto segno di speranza, in particolare per le nuove generazioni, e saranno molti i forlivesi che seguiranno il rito anche in diretta video. La sua canonizzazione era prevista lo scorso 27 aprile ma venne rimandata per la morte di Papa Francesco avvenuta pochi giorni prima. A Forlì nella Parrocchia di Regina Pacis, inoltre, è custodita da tempo una reliquia del beato Acutis, un capello dei folti riccioli bruni che lo contraddistinguevano. E in occasione di una visita in città, mentre erano diretti alla Verna, Carlo si fermò insieme alla madre, Antonia Salzano, a soggiornare una notte in un albergo del centro storico.

Domani il gruppo ‘Amici di Carlo Acutis’ festeggerà e vivrà questo giorno speciale in modo comunitario e seguirà l’evento collegandosi da Regina Pacis in diretta alle 10 con la trasmissione del rito da San Pietro. "Ad aprile avevamo organizzato un pullman per andare a Roma – afferma Raffaela Cesaro, referente forlivese del gruppo Amici di Carlo Acutis – poi la morte di Papa Francesco ci ha fatto cambiare il programma, così quel giorno invece di andare a Roma andammo ad Assisi sulla tomba di Carlo. Questa domenica rimarremo a Forlì a seguire la funzione dalla Parrocchia di Regina Pacis, proprio lì dov’è custodita la reliquia di Carlo, per permettere a più persone di collegarsi e di sentirsi idealmente presenti in piazza San Pietro. Seguiremo la diretta in chiesa e poi il parroco, don Roberto Rossi, proseguirà con la benedizione della reliquia di San Carlo e al termine vi sarò un momento conviviale di festa, sotto il tendone della parrocchia".

Le offerte raccolte per l’occasione saranno destinate in parte alla parrocchia e in parte alla Missione Belém di Haiti, e sarà allestito pure un banchetto si solidarietà il cui ricavato andrà al Centro di Aiuto alla Vita di Forlì. "Uniamo missione e vita nascente – sottolinea ancora Cesaro – perché Carlo è stato un piccolo missionario nella sua Milano, aiutando senzatetto e persone in difficoltà, ma era anche uno strenuo difensore dei bimbi concepiti, come sosteneva pure nelle discussioni con i compagni di classe".

Sono già tanti i giovani che si sono coinvolti nel lavoro preparatorio, di animazione e per il momento creativo della festa, e che seguiranno domenica l’evento. La Cesaro rammenta anche una curiosità: "Mamma Antonia, durante un collegamento con il nostro Gruppo, rivelò di avere pernottato a Forlì in un albergo del centro di cui non ricordava il nome: le era rimasto impresso per la tappezzeria rossa e per le ottime brioches della colazione". E dunque riflette: "Faccio un piccolo appello. Se qualcuno dei nostri albergatori si riconosce in questi dettagli, si faccia avanti. Sarebbe bello avere una targa commemorativa della presenza di Carlo in città, come quella che in corso Garibaldi ricorda il passaggio di don Bosco a Forlì il 28 febbraio 1867".

Molti giovani forlivesi hanno visitato la mostra ‘Carlo Acutis. Una semplicità straordinaria’, al Meeting di Rimini. "Mi colpisce molto la sua testimonianza – afferma Sofia, studentessa forlivese –. Carlo ‘parla’ proprio a noi ragazzi, specialmente agli adolescenti di oggi che sono precari, spesso chiusi, ma che hanno desiderio di vivere. E vedono in lui una testimonianza di gioia. È uno come noi, non distante dalle nostre vite e ci indica un cammino possibile e di speranza".

Alessandro Rondoni