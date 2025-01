Regina Pacis celebra da oggi i suoi 60 anni

La parrocchia di Regina Pacis ricorda quest’anno il 60° anniversario di fondazione. Le celebrazioni si aprono oggi con la messa alle 10.30 a cui sono invitati in particolare quanti (e sono circa 3.900) qui hanno ricevuto il sacramento del battesimo. Alle 12.30 la festa continua col pranzo comunitario.

"In questo 2025, Anno Santo, Giubileo della speranza per la Chiesa universale e per la Chiesa diocesana – afferma il parroco, don Roberto Rossi – vivremo il 60º della nostra comunità con particolare ringraziamento al Signore per tutta la grazia e l’opera della sua salvezza offerta a noi in questo lungo tempo. Vogliamo ringraziare con profonda commozione tutti i sacerdoti, italiani e stranieri, che hanno servito la nostra popolazione e anche i parrocchiani che, nel corso degli anni, hanno costruito con la loro presenza, il loro impegno, la loro partecipazione attiva tutta l’intensa vita cristiana della nostra comunità".

Regina Pacis è oggi la parrocchia più popolosa della diocesi di Forlì-Bertinoro con circa 8.000 abitanti e 3.350 famiglie. Parroco dal 1997 è don Roberto Rossi, che ha come collaboratori due sacerdoti indiani, don Joseph Antony Odanat e don Jinu Rajendran Nirmala, e al quale nel 2022 è stata affidata anche la vicina comunità della chiesa di Santa Caterina. "Il 1° gennaio 1965 – ricorda don Roberto – veniva costituita la nuova parrocchia in un quartiere residenziale in pieno sviluppo. La grande chiesa veniva intitolata a Maria ‘Regina Pacis’. Nella stessa data fu nominato il primo parroco, mons. Gian Michele Fusconi.

Alessandro Rondoni