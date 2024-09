Regionali Derby nel Pd. Test centrodestra

Sono ben tre le scadenze elettorali di fine anno, dopo la grande tornata di giugno con amministrative ed europee. L’appuntamento principale è quello delle regionali, probabilmente a metà novembre: sullo sfondo della sfida tra Michele de Pascale ed Elena Ugolini ci sono diverse partite importanti a livello locale. Il Pd cerca il consigliere perduto nel 2020 con Daniele Valbonesi e Valentina Ancarani, due ex segretari. Ad avvelenare il clima c’è la contesa sul quinto candidato, che tradizionalmente indebolisce quelli a lui più vicini geograficamente e che spetterebbe alla federazione cesenate. La quale però ha rotto una consuetudine di alternanza (nel 2020 Forlì la rispettò), ottenendo l’effetto di rinforzare le candidature di Massimo Bulbi e Francesca Lucchi. A meno che il Pd regionale non consideri inopportuna una lista di soli 4 nomi: qualcuno a Forlì lo auspica. Insomma, sarà derby per le preferenze.

A destra il principale motivo di interesse riguarda Massimiliano Pompignoli, passato dalla Lega a Fratelli d’Italia: questo è ufficiale, la corsa al terzo mandato a Bologna ancora no. Nella coalizione, Lega (con Jacopo Morrone?) e Forza Italia cercano un buon bottino per dare spinta anche alla loro azione amministrativa. Per gli azzurri, sembra tramontata la corsa dell’impreditore Davide Bellini: in lista dovrebbe entrare l’assessore Giuseppe Petetta. Da valutare come la maggioranza – ricompattatasi attorno al sindaco dopo l’annuncio della sua malattia – reggerà alla ripresa autunnale. Soprattutto perché Italia Viva (che ha un consigliere nel centrodestra, Leonardo Gallozzi, in quota ‘civica’) avrà in Regione una collocazione opposta, pro de Pascale.

A fine mese, domenica 29, ci sarà anche il rinnovo del consiglio provinciale (non del presidente: Enzo Lattuca resta in carica un altro anno), per il quale voteranno gli eletti nei comuni. Poi, sempre in autunno, si tornerà alle urne per i quartieri. Senza liste contrapposte, senza simboli. Ma, come hanno dimostrato anche le precedenti consultazioni, i partiti piazzeranno qualche loro rappresentante. E particolarmente interessante sarà lo scutinio nei luoghi alluvionati.