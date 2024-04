Regione all’attacco: "Rimborsi? A nessuno dei 1.700 alluvionati che li hanno chiesti"

"In questo periodo ho avuto modo di constatare che la situazione degli alluvionati è cambiata davvero poco. Tutti hanno difficoltà a trovare idraulici, elettricisti e artigiani in genere". Graziano Rinaldini, candidato sindaco per il centrosinistra alle prossime elezioni comunali, riassume così la situazione dei tanti forlivesi colpiti dalla tragedia del maggio scorso. Lunedì sera si è svolta presso l’azienda agricola ‘I Nani di Giada’ in via Mazzacavallo, ai Romiti, l’incontro ‘sul futuro della città dopo l’alluvione’ (questo il titolo), un momento di ascolto e di confronto con i cittadini e le imprese a quasi un anno dall’evento che ha sconvolto il territorio, con un pubblico di oltre 300 partecipanti.

Ha partecipato anche la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo, che ha fatto il punto anche sulla situazione rimborsi e sul lavoro della struttura commissariale presieduta dal generale Francesco Paolo Figliuolo. "Come Regione – spiega Priolo – abbiamo messo in campo per la zona attraversata dai fiumi Montone, Ronco e Rabbi 39 interventi. Un investimento di 35 milioni di euro per la manutenzione e la pulizia degli alvei. Ma la questione centrale è quella dei rimborsi promessi dal Governo, che non arrivano. Delle 1700 pratiche caricate sulla piattaforma Sfinge per ricevere gli indennizzi non è stato liquidato nessun risarcimento. Inoltre, abbiamo necessità di tecnici che conoscano e vivano sul territorio per un monitoraggio costante della situazione, non di militari: la scelta del Commissario straordinario si è rivelata sbagliata".

"C’è chi è riuscito a sistemarsi utilizzando i propri risparmi – spiega Graziano Rinaldini – ma ci sono pensionati che non sanno più come fare, così come alcuni imprenditori che oltre alle aziende hanno perso anche le abitazioni private. Occorre rifare il piano di Protezione civile e costituire una commissione permanente per la ricostruzione che coinvolga tutte le istituzioni, le associazioni degli alluvionati e i tecnici per fare il punto sullo stato dei fiumi e dell’entroterra". "Il territorio ha subito 81mila frane – rimarca Irene Priolo – con la sola Modigliana interessata da 6700 smottamenti".

Nel corso della serata si sono succeduti i racconti drammatici di forlivesi che hanno vissuto la tragedia dell’alluvione e i punti di vista degli esponenti della coalizione che appoggiano Graziano Rinaldini. Tra questi Loretta Poggi, coordinatrice del quartiere San Benedetto-Foro Boario che ha parlato "di uno spirito forte dei cittadini, ma anche di problemi economici, sociali e psicologici ancora presenti", così come Lucia Condò di Villafranca che durante i giorni del dopo alluvione ha fornito, insieme ad altri volontari, "centinaia di pasti caldi e beni di prima necessità, con un’onda di solidarietà commovente". O come Graziella Leccesi, volontaria dei Romiti, e Samanta Servadei del Ronco che spiegano come "sia importante anche il supporto psicologico a tante famiglie che hanno perso tutto, beni, lavoro e i propri cari".

Michele Fiumi della lista civica ‘Rinnoviamo’, Sergio Petroncini del Movimento 5 Stelle e Diana Scirri dei Verdi evidenziano invece "la necessità di un assessorato alla ricostruzione e di un nuovo sviluppo della città, in controtendenza rispetto alla Giunta Zattini, lontana e spesso assente rispetto ai problemi dei forlivesi".