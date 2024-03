Regione, altri rimborsi. Dalle donazioni 15 milioni per imprese e privati

Sono in arrivo ulteriori 15 milioni di euro per la ricostruzione post alluvione: la novità è stata condivisa dal presidente della Regione Stefano Bonaccini in un nuovo incontro con i comitati dei cittadini. I fondi arrivano dal fondo delle donazioni private ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’. Al confronto, ieri sera nella sede della Regione a Bologna, hanno partecipato, oltre al presidente Stefano Bonaccini, anche la vicepresidente Irene Priolo e gli assessori Paolo Calvano (Bilancio), Andrea Corsini (Mobilità) e Alessio Mammi (Agricoltura).

"Non c’è modo migliore per accompagnare le comunità vittime di questo dramma che ascoltare le loro necessità e scegliere insieme i provvedimenti più utili a famiglie e imprese. Così come è significativo che le donazioni vadano ad aiutare chi ha sofferto di più, un segno di rispetto anche per le migliaia di persone, imprese e associazioni che all’indomani della tragedia hanno dimostrato una generosità commovente – ha spiegato il presidente Bonaccini –. Siamo al fianco dei cittadini per semplificare le procedure e accelerare i rimborsi. Nel frattempo continuiamo a chiedere al Governo le risposte che ancora mancano, a partire dal risarcimento dei beni mobili danneggiati".

Il totale delle donazioni confluite nel fondo ‘Un aiuto per l’Emilia-Romagna’ è di circa 47 milioni di euro. Di questi, 27 sono stati impegnati per il risarcimento ai veicoli e ai motocicli distrutti o danneggiati: attualmente le domande presentate sono 5.592 (per un totale di 18,5 milioni), di cui 1.777 già liquidate (circa 4,5 milioni). Nelle prossime settimane partiranno i rimborsi per le domande di novembre e dicembre. Altri 5 milioni sono stati destinati ai Comuni per il sostegno alle famiglie fragili. I rimanenti 15 che sono stati appena annunciati, saranno divisi tra imprese e privati: alle prime 5 milioni da distribuire in accordo con le Camere di Commercio, ai secondi andranno 10 milioni a coprire anche i rimborsi per chi ha sostenuto o sosterrà spese per sistemi di protezione, come paratie e barriere.

Per il comitato unitario Vittime del Fango Forlì erano presenti all’incontro la presidente Alessandra Bucchi e la portavoce Valentina Grillandi le quali hanno sottolineato che è assolutamente indispensabile modificare radicalmente l’approccio di difesa del territorio, adottato finora, per agire in un’ottica di prevenzione e di innovativa gestione del rischio idraulico e geologico: "Occorre invertire la tendenza della spesa pubblica: investire più risorse nella prevenzione anziché rincorrere i danni da alluvione, piogge intense e frane, oltre ai costi sostenuti dalle imprese e famiglie". Un’ulteriore novità: questa settimana sono previsti nuovi incontri sul territorio con sindaci e parti sociali: Bonaccini sarà a Forlì, nella sede della Provincia, venerdì alle 14.

Infine, ieri la Regione ha confermato (per bocca del sottosegretario Davide Baruffi) l’arrivo di una nuova ordinanza del commissario Francesco Paolo Figliuolo dedicata alle attività del volontariato: "Dovrebbe essere svelata a breve e assicurerebbe i rimborsi al 100%".