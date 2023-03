Regione, fondi in arrivo per le strade di montagna

di Oscar Bandini

In arrivo ai Comuni di montagna dell’Unione della Romagna Forlivese 874mila euro per la manutenzione e il potenziamento delle strade. Complessivamente l’assessorato alla montagna della Regione metterà a disposizione oltre 11 milioni di euro. "Il tutto per garantire – commenta l’assessore regionale Igor Taruffi – la sicurezza nelle strade di montagna e contrastare gli effetti del dissesto idrogeologico e del maltempo. Interventi indispensabili per rendere sempre più attrattivo il nostro appennino".

Saranno due i canali di finanziamento: 6 milioni del Fondo nazionale per la montagna e 5 del Fondo regionale, in questo caso destinati in via prioritaria a interventi per la viabilità. "Le risorse a disposizione della montagna – sottolinea ancora Taruffi – sono più che raddoppiate rispetto al 2022. Siamo passati da 5 a 11 milioni. E’ anche questa una conferma del segno dell’attenzione che la Regione Emilia-Romagna rivolge all’Appennino".

Alla provincia di Forlì-Cesena saranno destinati complessivamente tramite le Unioni dei Comuni circa 1.580mila euro, con l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese che sarà destinataria appunto di circa 874mila euro. "Una cifra da non sottovalutare – osserva il sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi –, che può contribuire a lenire almeno in parte il dissesto della vasta rete di strade comunali dell’Appennino forlivese. Come Unione si è fatta la scheda delle priorità per tamponare le situazioni più critiche. Ora dobbiamo passare a una fase più di dettaglio e capire dove investire le risorse e non ho dubbi che la quadra, insieme ai sindaci e ai tecnici dell’Unione, sarà trovata come sempre. Passato il periodo più duro dell’inverno – conclude quindi Valbonesi –, saremo in grado di puntualizzare i progetti da presentare in Regione".

Del resto il tempo stringe fin da ora: gli enti eneficiari del contributo, infatti, dovranno inviare alla Regione entro il 31 agosto di quest’anno i progetti da finanziare e poi concludere i lavori entro il 31 dicembre 2023, salvo proroghe con termine degli interventi non oltre il 31 dicembre 2024. I contributi richiesti saranno concessi dalla Regione entro il 15 ottobre 2023.