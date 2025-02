Regione, quasi 20 milioni per il vitivinicolo

Sono in arrivo 19,5 milioni di euro per il settore vitivinicolo regionale per il biennio 2025/26. La cifra è quella stanziata dalla Regione Emilia-Romagna con l’approvazione dei programmi operativi relativi all’Intervento Settoriale Investimenti e alla Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti. "I bandi – ha commentato Nicola Bertinelli, presidente di Coldiretti Emilia Romagna – offriranno alle nostre imprese vitivinicole la possibilità di accedere a finanziamenti significativi, fondamentali per delineare traiettorie di sviluppo in un periodo di forte incertezza. Il modello di crescita basato sulla trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti aziendali, con il conseguente accorciamento della filiera produttiva, favorisce la competitività delle imprese sui mercati e contrasta la speculazione sui prezzi, garantendo una maggiore tutela dei consumatori rispetto agli effetti dell’inflazione".

I contributi potranno essere richiesti per una vasta gamma di investimenti, tra cui la costruzione e ristrutturazione di immobili, l’acquisto di impianti e macchinari specifici, l’allestimento di punti vendita aziendali e la creazione di siti internet dedicati all’ e-commerce. Per quanto riguarda la misura di Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti, una parte dei fondi sarà prioritariamente destinata ai reimpianti resi necessari dalle estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie.

"Si tratta di un segnale di attenzione importante da parte della Regione – prosegue Bertinelli – nei confronti delle aziende che stanno subendo le pesanti conseguenze della flavescenza dorata. Sebbene non rappresenti una soluzione definitiva, questo intervento costituisce un tassello fondamentale all’interno di un piano più ampio di misure volte a contrastare questa piaga".

"Accogliamo con soddisfazione l’apertura di questi due bandi da parte della Regione – ha rimarcato il direttore regionale di Coldiretti Emilia Romagna, Marco Allaria Olivieri – a sostegno di una filiera strategica come quella vitivinicola. L’integrazione di queste due linee di finanziamento consentirà alle aziende di pianificare e realizzare investimenti innovativi, generando valore aggiunto in un settore che da sempre punta sull’innovazione e sull’internazionalizzazione degli sbocchi commerciali".

Matteo Bondi