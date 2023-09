Regione, sì ai poli di piccoli negozi: "Il commercio aiuta le comunità"

Coinvolge anche Forlì l’iter della nuova legge regionale sul commercio, dedicata ai negozi di prossimità. L’assessore regionale Andrea Corsini ha incontrato nei giorni scorsi i rappresentanti della Camera di Commercio, il ‘parlamentino’ economico delle province di Forlì-Cesena e Rimini. La Regione vuole promuovere nuovi poli commerciali urbani e di prossimità, anche grazie a consorzi e cooperative: i piccoli negozi come strumento di rilancio delle comunità, dai quartieri ai paesi dell’Appennino.

Secondo i dati 2022, nell’area delle province di Forlì-Cesena e Rimini, operano 71700 imprese di commercio al dettaglio, oltre 2900 ristoranti e più di 1900 bar e sono oltre 4150 le aziende di servizio alle imprese. Negli ultimi dieci anni (2012-2022), pur con differenze in alcuni casi sostanziali tra Forlì-Cesena e Rimini, si è rilevato un forte calo delle imprese del commercio al dettaglio, un forte aumento dei ristoranti, un calo molto netto dei bar e un aumento molto forte dei servizi alle imprese (trainato dai servizi informatici).

"L’obiettivo dell’incontro – spiega Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna – era quello di raccogliere suggerimenti che possano ulteriormente migliorare un importante progetto di legge regionale. Occorre sostenere le attività economiche e delineare nuovi modelli di governance delle economie urbane nei nostri territori, che devono essere fortemente partecipativi e capaci di valorizzare un approccio cooperativo. Bisogna offrire ai cittadini nuovi servizi e spazi di vita in grado di rispondere non solo alla domanda di crescita dell’economia, ma anche alle nuove domande di welfare, cultura e socialità, per il miglioramento della qualità della vita". Nell’analisi c’è la crisi dei piccoli esercizi commerciali, anche per il perdurare del calo dei consumi e l’avvento dei grandi operatori che operano a livello globale. "Noi metteremo a disposizione le nostre analisi dei dati e dei flussi economici per supportare i comuni e le associazioni nelle attività di progettazione urbana. Una particolare attenzione andrà rivolta ai progetti di Hub nelle aree appenniniche periferiche: ricordo l’esperienza positiva simile, sul territorio riminese, di Appenninol’Hub".

"Siamo alle battute finali di una proposta di legge condivisa e molto importante per l’intero settore commerciale della nostra regione – ha sottolineato l’assessore Andrea Corsini –. Penso soprattutto alle imprese della Romagna, duramente danneggiate dall’alluvione. L’obiettivo è quello di rafforzare la rete degli esercizi commerciali, valorizzando le nostre città che sono motori economici ed elementi di forte aggregazione sociale. Le attività di vicinato sono fondamentali per la coesione e la tenuta delle comunità e queste nuove azioni di governance e marketing andranno a riqualificare la rete commerciale e distributiva nelle comunità locali e porteranno allo sviluppo della qualità dei servizi rivolti ai cittadini".

Gianni Bonali