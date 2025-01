Regione, stanziati 12 milioni per l’Appennino

La Regione stanzia 12 milioni di euro per i territori dell’Appennino Forlivese e Cesenate per promuovere l’occupazione e lo sviluppo. Tra le voci più significative: potenziamento della medicina territoriale, riqualificazione di edifici e spazi pubblici, connettività, valorizzazione della vocazione forestale e turismo sostenibile, per offrire nuove opportunità ai giovani e contrastare lo spopolamento.

Le strategie messe in campo mobilitano 5 milioni e mezzo di euro di fondi europei, 2 milioni dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, 4 da risorse nazionali Stami (Strategia nazionale aree interne) e 900mila euro da cofinanziamento locale. Nello specifico, le azioni previste sono state al centro dell’incontro che si è svolto a Civitella tra l’assessore regionale alla Montagna e aree interne, Davide Baruffi, con i sindaci dei nove Comuni compresi nella locale: Galeata, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio, Bagno di Romagna, Verghereto e Civitella, che con il sindaco Claudio Milandri, che ha aperto la seduta, coordina la Stami. "È importante assicurare ai territori del nostro Appennino le condizioni per essere competitivi e attrattivi, attraverso una solida rete di servizi di welfare, infrastrutture per la collettività, progetti di promozione turistica e azioni di sostegno all’avvio di nuove attività imprenditoriali – afferma Baruffi –. Questo è l’obiettivo che la Giunta intende perseguire in accordo con i Comuni, qui sull’Appennino forlivese e cesenate così come sulle altre otto aree Stami della regione, coinvolgendo costantemente le comunità locali in questi percorsi. Per i territori compresi nell’area interna forlivese è previsto un investimento di 12 milioni, cui si aggiungeranno a breve altre risorse specificatamente destinate ai comuni collinari del forlivese e del Rubicone.

Cinque gli ambiti di intervento in cui si articolano i 24 progetti previsti: potenziamento del sistema educativo, con l’obiettivo di ridurre il disagio e la dispersione scolastica; aumentare, in campo medico, la quota di popolazione anziana servita da prestazioni domiciliari, con l’introduzione della figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità; per l’ambito giovani e capitale umano innalzamento dei livelli di formazione superiore e sul miglioramento dei rapporti con il mercato del lavoro. Nel dettaglio, per il forlivese sono previsti il restauro della ‘Ex Caserma’ di Galeata per la creazione di una struttura ricettiva per turismo e università; un intervento per trasformare Palazzo Portinari nel Comune di Portico in una struttura polifunzionale; il rinnovamento dei portici e della piazza a Civitella. Infine, a Santa Sofia la riqualificazione di due edifici, uno destinato alla ricettività extralberghiera e il secondo come spazio polivalente d’incontro e per i giovani come coworking. Nell’ambito del turismo sostenibile, si finanzia l’intervento di riqualificazione a Premilcuore (foresteria, archivio fotografico e biblioteca e archivio storico); il restauro del ‘Castellaccio’ a Rocca San Casciano e la rifunzionalizzazione dell’ex Monastero della SS. Annunziata a Tredozio. Il Gal L’Altra Romagna interviene per la valorizzazione delle produzioni tipiche, biologiche e sostenibili.

Inoltre saranno destinate risorse per la realizzazione di un itinerario ciclabile trasversale alle cinque valli parallele e in raccordo con la direttrice costiera (Ciclovia Traversa di Romagna), mentre nell’ambito del riconoscimento della filiera forestale, il cui obiettivo è contribuire alla riduzione delle emissioni di carbonio, saranno utilizzati fondi europei.