Regnoli 41: fotografi ’jazz’ a confronto

Al via, oggi alle 17, presso Regnoli 41 (in via Regnoli, 52), l’anteprima della quinta edizione di JazzaForlì con la mostra ‘Due occhi per un viso’. L’esposizione metterà a confronto le immagini scattate qualche decennio fa da Mirko Boscolo, storico fotografo del jazz, con i click contemporanei di Roberto Cifarelli (in alto); i due appassionati di entrambe le arti, hanno creato nel tempo una raccolta di sguardi dei grandi interpreti di questa musica. L’evento sarà accompagnato dall’incedere groove del batterista Marco Frattini che in ‘solo’ con i suoi tamburi creerà un dialogo fra occhi e volti, bacchette e pelli. Il primo concerto della rassegna JazzaForlì sarà il 3 novembre alle 21.15 al Naima club, dove il palco sarà caratterizzato dall’energia di John Scofield, il contrabbasso di Vicente Archer e la batteria di Bill Stewart; un trio di musicisti che ha percorso le strade e gli stili del linguaggio jazz. A seguire, sabato 4 novembre alle 11 all’Istituto Musicale Masini, saranno protagonisti gli studenti con il progetto ‘Note a scuola’ insieme al sassofonista Edoardo Marraffa che li guiderà nella pratica dell’improvvisazione; l’evento è aperto al pubblico. Sul palco domenica 5 novembre alla Fabbrica delle Candele, Ares Tavolazzi con la musica italiana, jazz e pop dedicherà una masterclass al contrabbasso; orari: 9.30 - 12.30 14.30 - 17.30, per iscriversi: alberto.antolini.55@gmail.com. Infine, il 6 e 7 novembre sempre alla Fabbrica delle Candele, si terranno due incontri aperti al pubblico che si legano al contest ‘Largo ai giovani’. L’accesso agli eventi è gratuito.

Valentina Paiano