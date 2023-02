"Regolamento dei Quartieri, si ascoltino i cittadini"

"In merito alle modifiche al Regolamento dei quartieri, il Comune di Forlì eviti i soliti metodi burocratici e autorefenziali": è quanto scrive in una nota Federico Morgagni, capogruppo di Forlì e Co., che specifica: "Lo scorso 23 gennaio l’assessorato al decentramento del Comune di Forlì ha inviato ai coordinatori dei quartieri una e-mail con la richiesta di far pervenire entro 15 giorni ‘suggerimenti in merito alle modifiche da apportare al Regolamento dei Quartieri’. A parte le ovvie perplessità che suscitano tempistiche così ristrette (si consideri che il Consiglio comunale ha impiegato oltre 8 mesi a scrivere il regolamento, pur contando sul supporto di tecnici e uffici), ciò che pare francamente assurdo è che tale richiesta non sia stata preceduta da alcun momento di verifica collettiva sulla funzionalità del regolamento medesimo a quasi un anno e mezzo dall’insediamento dei quartieri, benché un incontro di verifica fosse stato auspicato in maniera trasversale dalle forze politiche in occasione della sua approvazione".

Il capogruppo della lista di opposizione aggiunge: "A peggiorare le cose, la mail del 23 gennaio non faceva alcuna menzione a future occasioni di confronto fra l’Amministrazione e i quartieri in merito alle proposte di modifica pervenute, limitandosi a comunicare che le singole osservazioni sarebbero state vagliate dall’assessorato. Nel corso del consiglio comunale di lunedì siamo quindi intervenuti chiedendo che ogni modifica al regolamento dei quartieri venga realizzata sulla base di un percorso coinvolgente e partecipativo, che parta dalla messa in comune delle conoscenze e dall’elencazione delle eventuali criticità, e che veda allo stesso tavolo il Comune e tutti quei cittadini – conclude Morgagni – che all’interno dei quartieri mettono la propria passione civica a disposizione della comunità".