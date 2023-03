Regolamento e gestione del verde pubblico con l’assessore Petetta

’Regolamento del verde del Comune Forlì: le buone prassi tecnico amministrative per la gestione delle potature e gli abbattimenti in ambito privato’.

È questo il titolo di un convegno promosso dal Comune di Forlì – Servizio Infrastrutture Mobilità Verde – in programma domani dalle 15 alle 18 alla sala Santa Caterina in via Romanello 2. A introdurre la giornata di studio sarà l’assessore Giuseppe Petetta.

"Questi momenti di dibattito come questo servono alla città e agli addetti ai lavori" sottolinea lo stesso assessore Petetta. Info: 0543.712886.