"Rendiamo visibili i grandi archivi della storia di Forlì"

Un protocollo con tre grandi protagonisti uniti per uno stesso scopo: digitalizzare e rendere accessibili alcuni dei più importanti fondi cittadini. Parliamo dell’archivio Paulucci de Calboli Baroni, il Paulucci de Calboli Ginnasi, oggi entrambi comunali, e quello ‘Ravaglioli’, che è della fondazione Ruffilli. Le tre parti firmatarie sono, appunto, la Fondazione Cassa dei Risparmi, la Fondazione Ruffilli e il Comune.

Il percorso, cominciato circa un anno fa con il supporto della Regione, ha una durata quinquennale e, per ora, prevede una spesa di 600mila euro, "ai quali – sottolinea Gianfranco Brunelli, vicepresidente della Fondazione Carisp – si aggiungeranno altri investimenti in corso d’opera". "Il percorso – interviene Stefano Benetti, responsabile del servizio Cultura del Comune – è cominciato nel 2021 con l’acquisizione del Fondo Paulucci de Calboli Ginnasi, alla quale è seguita, in marzo, anche l’acquisizione del fondo Paulucci de Calboli nel suo ramo romano. Questi archivi, insieme a quello della fondazione Ruffilli, costituiscono un grande patrimonio che vogliamo valorizzare insieme, a prescindere da quale sia la proprietà, in modo da renderlo fruibile a tutti".

Una volta digitalizzato, infatti, il materiale sarà caricato in un portale al quale chiunque potrà accedere facilmente. "Forlì è ricca di fonti storiche che attengono alla storia del Novecento – interviene Brunelli –. Parliamo di fondi che attengono a una storia non solo forlivese, ma nazionale e, spesso, addirittura internazionale. Digitalizzarli e renderli fruibili è fondamentale, perché la conoscenza del passato ci consente di avere un’identità civile. In questo contesto la partecipazione della Fondazione Ruffilli è importante non solo per i documenti che saranno digitalizzati, ma anche per il nome stesso del senatore Roberto Ruffilli che impreziosisce il progetto".

"I fondi che verranno digitalizzati – commenta il presidente della Fondazione Ruffilli, Piergiuseppe Dolcini – offrono le testimonianze delle grandi famiglie di Forlì, ma anche del suo popolo: grazie a quelle pagine conosciamo la Forlì nobiliare, ma anche quella dei partiti, della cooperazione, della cultura… Mettendo in rete queste pagine trasformiamo il libro in un documento che prescinde dal cartaceo e diventa facilmente accessibile a chiunque ne abbia interesse: un processo con una forte connotazione democratica, nella speranza di intercettare l’attenzione della collettività forlivese e riappropriarci della nostra storia".

Sofia Nardi