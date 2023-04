Rendiconto, 15 milioni di avanzo Accusa Pd: "Mancano progetti"

L’assessore al bilancio Vittorio Cicognani ha presentato giovedì pomeriggio in consiglio comunale il rendiconto della gestione per l’anno 2022: sui conti si è rilevato l’avanzo libero di 15 milioni di euro "che ci farà vivere anche in maniera più serena gli impegni che abbiamo in essere per il Pnrr. Tutto è stato ottenuto senza aumentare la tassazione, anzi con una diminuzione generale. Nel contempo abbiamo effettuato una spesa più oculata delle nostre risorse, senza però andare a calare nessun tipo di servizio, sia in qualità che in quantità. Questo rendiconto è stato ottenuto avendo effettuato tutti gli accantonamenti previsti dalla legge, inoltre, diversamente da come avevamo esposto nel bilancio previsionale, nessun onere di urbanizzazione è stato impegnato nella spesa corrente".

Nelle carte presentate si rileva anche una diminuzione del debito dell’ente comunale dagli 84 milioni del 2019 ai 66 della fine del 2022. "Eseguendo tutte le manutenzioni, che mancavano in città da parecchio tempo – rivendica Cicognani – e realizzando opere e cantieri". Infine, "per legge le fatture dovrebbero essere pagate entro i 30 giorni, noi le paghiamo entro 13, siamo fra i comuni più virtuosi".

Ma l’opposizione è andata all’attacco di un avanzo libero, quei 15 milioni che per dimensioni ricordano quello del 2019 con l’allora giunta guidata da Davide Drei. "È stato lo stesso assessore Cicognani a dichiarare – ha esordito il capogruppo del Pd, Soufian Hafi Alemani – come un avanzo di questo tipo sia dovuto a una mancanza di programmazione, anche dell’assessore stesso. La stessa accusa che a parti invertite veniva fatta dai banchi dell’opposizione nei nostri confronti. Manca programmazione, capacità di messa in opera delle altisonanti dichiarazioni della giunta, alle quali, puntualmente, non seguono poi i fatti". Una "certificazione del fallimento di questa amministrazione sancita dai numeri del bilancio" ha rincarato il consigliere dem Jacopo Zanotti. Sulla scarsa capacità di riscuotere le tasse si invece soffermato il consigliere Giorgio Calderoni della Lista Forlì e Co. "Sono i revisori dei conti stessi – ha spiegato – che nella loro relazione certificano come la capacità di questa amministrazione di riscuotere quanto dovuto sia alla soglia del 40%".

Dai banchi della maggioranza la difesa del rendiconto è stata unanime. Al dibattito è seguita la replica dell’assessore: "Mancanza di programmazione, non di progettualità. Questa è dovuta a un anno molto particolare, con cambi di regole quasi quotidiani, aumenti dei prezzi repentini, adeguamenti in corso d’opera. Inoltre vorrei che il paragone con l’avanzo del 2019 e del 2022 venisse poi fatto andando a vedere quali investimenti e progetti erano stati fatti nel 2019 e quali nel 2022: solo allora si potrà vedere se è possibile paragonare i due avanzi".

Il rendiconto è stato approvato con 22 voti favorevoli provenienti dai consiglieri di maggioranza, 8 contrari dall’opposizione e un’astensione. Si tratta di un ‘non voto’ politicamente molto significativo, su un tema strettamente legato all’amministrazione della città da parte della giunta in carica: quello della consigliera Sara Samorì, che recentemente ha lasciato il Pd – non senza polemiche per la conduzione del partito, sia a livello nazionale che locale – per approdare nel gruppo misto.

