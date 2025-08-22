"Rendiconto di gestione depositato un mese prima"

"Sono stanca di una minoranza che continua a non voler riconoscere le azioni concrete che questa amministrazione sta portando avanti per sanare situazioni ereditate dalle gestioni precedenti". Così l’attacco della nota a firma del sindaco di Galeata Francesca Pondini in risposta alla minoranza consigliare ‘Galeata Futura’, che aveva criticato a tutto campo l’operato dell’amministrazione. Una risposta quella della Pondini puntuta e articolata che non vuole fare sconti. "Vorrei ricordare che, per poter assumere nuovo personale – si legge – occorre far riferimento al numero di dipendenti presenti nel triennio 2011-2013 e, per i contratti a tempo determinato, al 2009. Una scelta del passato che ancora oggi condiziona la capacità di assumere da personale, poiché i parametri stabiliti allora incidono inevitabilmente sulle possibilità operative dell’ente. Per questo siamo tuttora obbligati a ricorrere a incarichi esterni con professionisti".

Riguardo alla documentazione relativa al consiglio comunale, consegnata 48 ore prima, ciò avviene in base al regolamento approvato nel 1995 da una amministrazione di sinistra dove era presente anche Donatella Nuti, oggi consigliera di minoranza. E ancora: il rendiconto della gestione esercizio 2024 è stato depositato in segreteria un mese prima della data del consiglio comunale, e i capigruppo sono stati regolarmente avvisati tramite mail. È stato però il gruppo Galeata Futura, secondo il sindaco, a ritirarlo soltanto due giorni prima della seduta.

"Ricordo anche – scrive Pondini – che la consigliera di minoranza si è recata in Comune, dove la funzionaria le ha illustrato dettagliatamente ogni voce. In consiglio sono stati citati importi errati – aggiunge il sindaco – con una lettura sommaria. In definitiva la minoranza ha votato contro risorse fondamentali, destinate sia ai cittadini galeatesi colpiti dall’alluvione, sia a investimenti strategici per il nostro territorio".

Sul tema dei 105.000 euro in meno dalla produzione del fotovoltaico di Arpineto Costa, la riduzione deriva da un’interruzione dell’impianto tra gennaio e febbraio 2025 per manutenzioni richieste da Enel e verifiche tecniche. "Sulla sede municipale di via Castellucci, abbiamo idee chiare e concrete – precisa – una volta completati i passaggi necessari, presenteremo alla cittadinanza un progetto capace di integrare servizi che da troppo tempo mancano nel nostro territorio".

La conclusione è tutta politica: "Fare opposizione è un diritto, ma sarebbe auspicabile che fosse svolta partendo da dati corretti e da una reale volontà di costruire, non di demolire. Continuare ad alimentare sospetti o insinuare interessi personali non aiuta nessuno, il nostro operato è trasparente. La nostra porta resta aperta a chi desidera davvero collaborare con spirito costruttivo, mettendo al centro Galeata e i suoi cittadini".

Oscar Bandini