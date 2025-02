Renzo Garavini è morto, una vita per la musica

Forlì, 18 febbraio 2025 – Tutti lo conoscevano come ’Il Cattivo’, ma chi ora ricorda lo storico fonico Renzo Garavini, morto domenica a 71 anni, ne rammenta soprattutto la generosità e la competenza.

Chi ha fatto parte del mondo della musica forlivese non può non aver incrociato la sua strada con Garavini, tant’è che sui social in tanti lo stanno ricordando, da Moreno Lombardi e Giordano Musiani degli Arancia Meccanica, fino ad arrivare al cantautore Gabriele Graziani. Un pensiero gli è stato dedicato anche dal locale di corso Garibaldi Petite Arquebuse, dove ha lavorato a lungo (ma ha prestato i suoi servizi anche all’X-Ray).

Renzo cominciò lavorando con la LEM di Rimini, e con loro partecipò come tecnico del suono a tantissimi grandi eventi, incluse diverse edizioni del Festival di Sanremo. Impossibile elencare tutti i big che si avvalsero della sua professionalità: nel lungo elenco (che include i principali nomi della musica italiana) ci sono anche il Papa e i Pink Floyd.

“Alla fine degli anni Novanta – ricorda Renato Lombardi della ‘Lombardi amplificazioni’ – venne a lavorare con noi ed è rimasto nella squadra fino al 2010. Poi continuò lavorando in diversi locali forlivesi e seguendo band locali. La nostra amicizia è rimasta intatta fino all’ultimo”. È stato proprio lui, Lombardi, ad affibbiargli il soprannome di Cattivo, con il quale tutti ormai lo conoscevano: “Ricordo bene quella sera. Eravamo a cena a Barisano, come spesso dopo i concerti. Il locale era grande, e quando arrivai non riuscivo a vedere Renzo. Chiesi al gestore: ‘Hai visto Renzo?’, e lui rispose: ‘Chi, il buono o il cattivo?’. Sapendo quanto potesse essere burbero e brontolone, gli dissi ridendo: ‘Penso il cattivo’. Mi accompagnarono in una saletta e lì trovai proprio lui. Da allora iniziai a chiamarlo così, e il soprannome gli rimase addosso”.

Garavini ha collaborato spesso anche con il Teatro delle Forchette: “Partecipò come fonico a tante nostre date estive e anche a diversi musical – ricorda il regista Stefano Naldi –. Sì, a volte era ruvido, ma sapeva anche essere molto gentile. Sul lavoro condivideva ogni scelta, spiegava con pazienza le motivazioni di qualunque decisione e posso dire che il risultato era sempre perfetto: era uno dei migliori fonici che io abbia mai conosciuto”. Garavini lascia un figlio e la compagna. Per sua volontà non si terrà alcuna cerimonia pubblica: le sue ceneri saranno tumulate ad Alfonsine, paese della sua famiglia d’origine.