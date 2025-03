Report 2024: cala il manifatturiero. Aumenta la cassa integrazione

La Camera di commercio della Romagna ha presentato ieri pomeriggio il Rapporto economico 2024, con tema centrale ‘Ripensare l’Europa’. La provincia di Forlì-Cesena ha espresso diffuse criticità in un quadro di stagnazione, con produzione in flessione e basso valore aggiunto.

Le imprese attive rimangono stabili, con una lieve ripresa della produzione agricola rispetto al 2023. Le esportazioni sono cresciute leggermente (+0,4%), mentre cala il manifatturiero (-2,5%) e si conferma positiva l’edilizia (+1,5%). Stazionari, invece, il commercio e l’artigianato, con il sistema cooperativo che si ridimensiona. In aumento le presenze turistiche (+3,7%), con segno positivo per i trasporti autostradali (+ 3,7% automezzi transitati) e negativo per quelli aerei (-1,3% movimento passeggeri). L’occupazione ha un lieve aumento, ma crescono le ore di cassa integrazione.

Gli scenari Prometeia segnalano nel 2024 una ripresa del valore aggiunto (la differenza tra i ricavi di vendita e i costi produttivi) dello 0,4%, in linea col dato nazionale e tuttavia inferiore al +0,5% regionale. Permangono forti incognite dovute al panorama internazionale, e si prevede per il 2025 un aumento del valore aggiunto stimato allo 0,4%.

Ieri pomeriggio il segretario generale Roberto Albonetti ha aperto i lavori, introducendo l’esibizione di quattro giovani artiste che hanno eseguito, con violino, viola e violoncello, l’Inno alla Gioia dell’Unione europea. Poi si è aperto il dibattito, moderato dal giornalista Massimo Sideri con la presenza di Andrea Prete, presidente di Unioncamere. "Come Camera di commercio – spiega il presidente Carlo Battistini – abbiamo un grado di restituzione delle risorse al territorio in interventi di promozione pari al 96,5% e la nostra azienda speciale sviluppa progetti che attraggono risorse, coordinando le iniziative per le start up e autofinanziandosi all’82,9%". "Con la robotica bioispirata – afferma Laura Margheri dell’Istituto italiano di tecnologia – creiamo applicazioni, studiando il mondo animale e vegetale e cercando di coniugare sostenibilità ambientale e tecnologia".

L’intervento di Vittorio Colao, vice chairman di Emea General Atlantic, già Ministro per l’innovazione tecnologica, ha chiarito come sia necessario in Europa "muoversi velocemente su quattro grandi progetti: la difesa, il cloud e l’intelligenza artificiale, lo spazio e le rete elettriche". ‘Cloud’ (in inglese ‘nuvola’) indica la capacità di archiviazione di dati digitali. Mentre Maria Chiara Carrozza, presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, ex Ministro dell’istruzione, ha spiegato "l’importanza della ricerca che va supportata con investimenti costanti, cercando di facilitare la mobilità dei "talenti" e abbattendo il muro tra pubblico e privato". Pierluigi Paracchi, fondatore e amministratore delegato di Genenta che opera nella ricerca biotecnologica in fase clinica, ha sottolineato come sia "fondamentale semplificare il percorso, spesso lento e difficile, che porta alla realizzazione dei progetti concreti che riguardano la salute delle persone".

In collegamento da Madrid è intervenuto Enrico Letta, presidente dell’Istituto Jacques Delors ed ex presidente del Consiglio: ha posto l’accento sull’urgenza di "lavorare insieme come sistema Europa sui temi dell’innovazione e della conoscenza, soprattutto per emanciparsi dal ruolo di colonia degli Stati Uniti".