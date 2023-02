È come sempre sentitissima in tutta la Romagna, e specialmente nel Forlivese, la celebrazione della Repubblica Romana, l’evento che il 9 febbraio 1949 istituì, sia pure per meno di sei mesi, quella che sarà il bozzolo della futura, attuale, repubblica italiana. Diverse le commemorazioni, di Repubblicani e Mazziniani.

I Mazziniani delle sezioni Ami ’Giordano Bruno’ di Forli, ’Corrado Matteucci’ di Forlimpopoli e ’Giovanni Verità’ di Modigliana si incontrano oggi alle 19, al circolo Endas Saffi di via Isonzo 119, per festeggiare l’evento storico. Prima della cena è previsto l’intervento di Michele Finelli, presidente nazionale Ami, introdotto da Riccardo Tessarini, presidente della sezione ’Giordano Bruno’ di Forlì.

I Repubblicani celebrano la ricorrenza con una festa domani dalle 20 alla sala ex cinema Mazzini di corso della Repubblica 90b. Tra gli ospiti, il sindaco Gian Luca Zattini. La serata sarà allietata dalla voce di Daniela Vallicelli e dal clarinetto di Leonardo Vallicelli. Cena tradizionale, euro 25; prenotazioni 339. 273 9176.