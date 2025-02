Repubblica Romana, evento domenica

Meldola ricorda l’anniversario della Repubblica Romana del 1849 con un evento promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione Mazziniana Italiana, sezione Giordano Bruno di Forlì, in programma domenica alle 10 in sala Versari, in piazza Felice Orsini 12. Per l’occasione sarà presentato il libro del professor Sauro Mattarelli ’I lumini del 9 febbraio’. L’autore dialogherà con il giornalista Pietro Caruso. Ad introdurre la mattinata i saluti di Antonella Greggi, presidente della sezione Giordano Bruno, e del sindaco di Meldola Roberto Cavallucci.