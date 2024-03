Repubblicani con la Civica. In lista c’è Ascari Raccagni

La sezione forlivese del Partito Repubblicano Italiano sostiene la ricandidatura del sindaco Gian Luca Zattini. Già 5 anni fa lo aveva fatto, con l’inserimento di Alessandra Ascari Raccagni nella lista dei candidati consiglieri della Lega. La novità è che questa volta il sostegno, con la presidente del consiglio comunale in corsa per la rielezione, è attraverso la lista dello stesso sindaco Zattini: la ‘Civica’ Forlì Cambia.

"Riteniamo molto positivo l’operato del sindaco e di questa amministrazione – afferma il presidente regionale del Partito Repubblicano, Marcello Rivizzigno –. Abbiamo quindi valutato, con gli altri partiti che lo sostengono, la soluzione migliore". Insomma, l’uscita di Alessandra Ascari Raccagni dalle file della Lega è stata concordata con la coalizione, come confermano lo stesso segretario del Carroccio Jacopo Morrone e il sindaco Zattini. "Tutte le mosse sono state condivise con la coalizione – spiega quest’ultimo –. La collocazione nella lista civica è più vicina e inclusiva per il mondo repubblicano".

Anche Rivizzigno spiega le ragioni di questa scelta. "Con la Lega abbiamo un ottimo rapporto. La loro lista però è ‘affollata’. Anche la Civica presenta molti nomi importanti, ma volevamo anche svincolarci un po’ dai partiti". Il sindaco si dice doppiamente orgoglioso di questo sostegno "per il grande lavoro svolto da Ascari Raccagni in consiglio comunale – ha spiegato – e per la storia che si porta sempre dietro il Partito Repubblicano, soprattutto qui in Romagna. Si tratta di un’adesione non scontata, considerando che in altre realtà vicine il Partito Repubblicano ha fatto scelte diverse". Riferimento a Cesena e Ravenna, dove i repubblicani esprimono anche un assessore. "Qui a Forlì – afferma in tal senso Rivizzigno –, il Partito Repubblicano ha sempre votato con il centrodestra. Non abbiamo fatto richieste di nessun tipo a Zattini. Dipenderà, certamente, anche dal risultato elettorale".

La Civica ricrea così, in qualche modo, quello che era il Terzo Polo alle scorse elezioni politiche, visto che ha l’appoggio ufficiale dei tre partiti che lo componevano: Italia Viva, Azione e appunto il Pri (in città la coalizione guidata da Carlo Calenda sfiorò il 10%). "Il legame con il Partito Repubblicano – afferma la presidente di Forlì Cambia e assessora Paola Casara – è di lunga data, già una decina di anni fa quando la lista civica si chiamava ‘Noi Forlivesi’".

