Residenti, è polemica. Confcommercio: : "Comune, restano troppe aree degradate"

Le affermazioni del vicesindaco Daniele Mezzacapo, che ha parlato di "aumentata richiesta abitativa in centro storico" hanno lasciato perplesse diverse realtà cittadine, prima tra tutte Confcommercio. "Le cose non stanno proprio così – commenta il direttore forlivese Alberto Zattini –. Le difficoltà del centro in questi anni si sono acuite, se non altro anche perché è impoverito e messo in difficoltà da ciò che sta nascendo nella ‘semi-periferia’". Il riferimento è "alle aree vicine al casello dell’A14".

Mezzacapo, in qualità di assessore all’urbanistica, citava le richieste di costruire da parte di privati, per esempio nuovi studentati. E legava il fenomeno in primis al radicamento del corso di Medicina e poi alle variante che agevola i cantieri in centro su edifici non vincolati. Zattini, però, annota che "ci sono ancora zone nelle quali le difficoltà di integrazione le hanno portate ad essere emarginate e non c’è la necessità di nascondersi dietro a un dito: un esempio è certamente quello di corso Mazzini e vie limitrofi. Basta andarci, specie in alcune ore del giorno, per rendersene conto. Quanti sono i forlivesi che andrebbero ad abitarci? Le parole del vicesindaco si scontrano con la realtà dei fatti". Zattini condivide "l’auspicio che si torni a prendere la residenza in centro, ma deve essere di qualità. Certamente alcuni interventi dell’amministrazione sono apprezzabili, ma non possiamo fare finta di non vedere la situazione".

Parole critiche – ma per ragioni diverse – arrivano anche da Confedilizia: "Duole constatare – interviene il presidente vicario Stefano Senzani – che componenti di questa giunta, e non è la prima volta, invochino una sorta di solidarietà sociale, diciamo così, da parte dei proprietari di casa ai quali vien chiesto di ‘adottare affitti adeguati alle possibilità di studenti e famiglie’. Pare così che i proprietari siano ritenuti soggetti diversi dagli altri cittadini e quasi estranei ai problemi che, invece, interessano tutti. Inoltre oggi la quasi totalità dei contratti di locazione ad uso abitativo sono di tipo agevolato e dunque prevedono canoni di locazione calmierati. Si dimentica anche che oggi le richieste di canoni vengono fatte in primo luogo tenendo conto delle tasse e delle spese a carico del proprietario in modo che la locazione non sia una perdita; solo dopo si pensa a un quid in più, del tutto legittimo per chi investe nel mattone".

Gli esponenti di Europa Verde Maria Grazia Creta e Alessandro Ronchi chiamano Mezzacapo "assessore ai capannoni": "Negli anni in cui la cura della città è stata affidata al vicesindaco leghista abbiamo assistito al proliferare dei capannoni per lo più commerciali, seguiti dall’avvio di numerose lottizzazioni residenziali. Per il centro non è stata avviata nessuna iniziativa strategica e gli unici due interventi fatti hanno riguardato una modifica delle norme edilizie che consentono la demolizione e la ricostruzione gli edifici ritenuti di minor valore, norma dannosa per la sicurezza antisismica e negativa per la identità storica, e la realizzazione di parcheggi che accrescono congestione e inquinamento. Che non ci sia nessuna idea sull’argomento è testimoniato dallo sconclusionato e disordinato elenco di inutili azioni di ogni tipo, ma nulla a che fare con una politica urbanistica che interrompa il declino e rivitalizzi la città storica. Le affermazioni dell’assessore non sono suffragate da alcun numero, non ci sono dati, ma solo chiacchiere e un po’ di propaganda".