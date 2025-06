Residenza artistica con Eva Luna Betelli

Fino al 18 giugno Masque teatro ospita per le sue residenze artistiche al Teatro Félix Guattari (via Orto del fuoco 3) la giovane e poliedrica Eva Luna Betelli con il progetto Decoerenza. ‘Decoerenza’ è il processo attraverso cui un sistema quantistico perde la sua sovrapposizione di stati e diventa parte di una realtà definita, spesso per effetto dell’interazione con l’ambiente o l’osservatore.

Eva Luna Betelli, artista fisica, sviluppa un’esplorazione dell’immagine corporea come traduzione di riflessioni filosofiche sull’attualità. Per maggiori informazioni: http://www.masque.it/.