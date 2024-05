Residenza d’artista con la danzatrice. Stefania Tansini

Continua il progetto ’Residenze Artisti nei Territori’: Masque teatro ospita per sette giorni, da domani al teatro Felix Guattari, la coreografa e danzatrice Stefania Tansini impegnata nel lavoro dal titolo ‘Itaca’. La performance verrà presentata in estate al festival Crisalide.

Stefania Tansini è diplomata all’Accademia Paolo Grassi. È stata danzatrice per noti autori e gruppi come Romeo Castellucci, Cindy Van Acker, Simona Bertozzi, Luca Veggetti, Enzo Cosimi, Motus. Ha vinto il premio Ubu 2022 come miglior performer under 35 e fa parte della fondazione Teatro Grande di Brescia. Masque teatro, com’è noto, è uno dei cinque titolari del progetto Residenze Artisti promosso da MiC e Regione Emilia- Romagna per offrire spazi ad artisti per dar vita alle proprie competenze. Cinque sono le residenze da febbraio a dicembre 2024 per un totale di più di 60 giornate.

r.r.