Residenza d’autore con Mirco Mariani il 24 a Trappisa

Le feste sono appena finite, ma i gestori del Rifugio Trappisa di sotto, nella valle di Strabatenza al confine con il Parco nazionale, hanno già programmato per il 24 gennaio una residenza artistica intitolata ‘Il trattore in musica’ con Mirco Mariani degli Extraliscio con una prova aperta e prima assoluta. "Una proposta incredibile. Seguiamo Mirco da anni, dai tempi dei ‘Mazapegul’ e dei ‘Saluti da Saturno’ – commentano i gestori del rifugio – e lo abbiamo sempre ammirato. Ci conosciamo da tempo e sognavamo di ospitarlo già l’anno scorso con un secret concert. Stavolta è stato lui a proporre di fare qualcosa insieme e siamo emozionati di poterlo accogliere qui, in mezzo al bosco. Speriamo che lui e la band si sentano come a casa. Sarà una serata speciale, intima e unica".

Con Mariani suoneranno Nicolò Scalabrin, Mirko Merloni, Gaetano Alfonsi, Antonio Falcone. I posti sono limitati, quindi conviene iscriversi subito per richiedere l’invito (info@trappisa.it). "Il concerto sarà gratuito, ma chiediamo un contributo per l’apericena e, nel caso, per il pernottamento. Non vediamo l’ora di condividere questa magia – concludono i gestori – e ringraziamo di cuore Mirco e la band per questa opportunità".

o. b.