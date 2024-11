‘Residenze di artisti’,. Lucia Guarino al Guattari

L’ultimo progetto del 2024 di Residenze Artisti nei Territori, partirà domani al Teatro Felix Guattari di Forlì (via Orto del Fuoco 3) con la ospitalità per Lucia Guarino impegnata in ‘Pinocch-Io’. La Guarino proporrà la sua riflessione sull’ambiguità dell’essere umano attraverso l’indagine del corpo tra finzione e verità, fra luce e oscurità.

Lo sguardo si rivolge alla figura di Pinocchio e al suo desiderio di farsi carne e sguardo attraverso il movimento in cui cerca di ricostruire il bisogno di esserci. Poi mercoledì 4 dicembre, ore 18, al teatro Felix Guattari si terrà una prova aperta di ‘Pinocch-Io’ con la stessa Guarino in scena e musiche dal vivo di Stefano Pilia.

Lucia Guarino, danzatrice e autrice, è laureata in architettura. Come danzatrice è stata attiva in vari Paesi del mondo, ha vinto prestigiosi premi e i suoi progetti sono stati presentati in numerosi festival e presso varie istituzioni.

Masque, dal 2017, fa parte di uno dei cinque titolari del progetto di Residenze Artisti nei Territori promosso dal Mic e dalla Regione Emilia-Romagna per sostenere ricerca e sperimentazione attraverso spazi in cui artisti, studiosi e tecnici possano attuare e far conoscere le proprie competenze.

Lungo questo 2024, da febbraio a dicembre le residenze previste sono state cinque (appunto quella con Lucia Guarino e quelle con Opera Bianco, gruppo Nanou, Dewey Dell e Stefania Tansini) per oltre 60 giornate di ospitalità tutte al Teatro Felix Guattari. I lavori delle compagnie sono stati seguiti da Sara Baranzoni, studiosa di arti performative e dei loro rapporti con la filosofia (info sul sito http://www.masque.it/).