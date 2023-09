’Resina Forlivese’ festeggia il suo mezzo secolo di storia

Ricorre oggi il cinquantesimo anniversario dell’azienda ‘Resina forlivese’ di via Pitagora, che inaugurò nel 1973 da un’idea dei soci fondatori Giovanni Valli e Frediano Casalboni, ai quali si aggiunsero poi Maurizio e Nello Valli e Antonello Casalboni. Oggi nell’attività è subentrata la nuova generazione, composta da Michele Valli, Simona Ghetti e Riccardo Valli (nella foto), che ha portato sviluppo, crescita del personale e innovazione. La ditta si occupa principalmente della lavorazione delle resine espanse, nel dettaglio gommapiuma per i mobili imbottiti. "Questo anniversario – dicono i membri dello staff – è un momento per celebrare le radici, ma anche per guardare al futuro con entusiasmo e determinazione: 50 anni di successo e crescita dimostrano che l’azienda è stata fondata su valori solidi e visione a lungo termine".