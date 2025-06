Respira Art Festival, domani la mostra di Cristiana Giacchetti

Domani sera alle 19 presso il Diagonal Loft Club in Via Livio Salinatore 101, Forlì la "filosofa dell’invisibile" e artista Cristiana Giacchetti, in qualità di special artist all’edizione 2025 di Respira Art Festival, presenterà la sua mostra personale ’Surrender, l’arte della resa’. La mostra offre una profonda riflessione sul significato della bellezza e dell’accettazione della propria natura più autentica. Le opere di Cristiana Giacchetti si collegano direttamente al suo recente romanzo, ’Tre Giri di Biska, un’alcolica filosofia d’amore’.