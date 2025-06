Respira Festival, arriva la mostra dell’artista Cristiana Giacchetti

Filosofa dell’invisibile e artista, Cristiana Giacchetti (nella foto) parteciperà tra gli special artist all’edizione 2025 di Respira Art Festival con la sua mostra personale ’Surrender, l’arte della resa’. L’appuntamento è per domani dalle 19 presso il Diagonal Loft Club in Via Livio Salinatore 101, Forlì.

La mostra offre una profonda riflessione sul significato della bellezza e dell’accettazione della propria natura più autentica. Le opere di Cristiana Giacchetti si collegano direttamente al suo recente romanzo, ’Tre Giri di Biska, un’alcolica filosofia d’amore’, esplorando il concetto di resa come atto di abbandono alla bellezza della propria essenza e all’amore sacro che ci abita. Durante la serata, l’artista dialogherà con Andrea Bardi, organizzatore del Festival, per approfondire il legame tra le sue creazioni visive e le tematiche affrontate nel libro.

Oltre a Cristiana Giacchetti, saranno presenti al Respira Gallery anche la ceramista Luna Moriero e il fotografo José Limbert, contribuendo ognuno ad arricchire il percorso artistico con le proprie diverse prospettive individuali.