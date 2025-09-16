Resta il caso Gaiofana. E Petracca ignora la visita di Lotito

"Non è in atto alcuna trattativa di vendita". Stefano Petracca smentisce le voci circolate sulla sua Responsible spa, la società che a Rimini ha in capo la realizzazione e la gestione del centro sportivo della Gaiofana. Lo fa nel giorno in cui nell’ex area Ghigi, dopo oltre un mese di stop, sono ripresi i lavori per concludere la nuova cittadella del calcio riminese entro fine anno, o al massimo entro marzo 2026, come da programma. Programma che, però, ha subìto forti rallentamenti per via delle note difficoltà finanziarie che hanno travolto non solo la Rimini calcio, ma anche la Gaiofana.

Da casa Responsible non si parla comunque del motivo della visita di Claudio Lotito (nella foto) la scorsa settimana al centro sportivo. Petracca non ne fa cenno. Bisognerà quindi attendere per capire se possano esserci collegamenti, e di che tipo, col presidente della Lazio ma anche con la Team Service, gruppo romano fornitore di servizi integrati per le imprese. È chiaro come il centro sportivo riminese sia una goccia in un mare lontano dalla Romagna; ovvero in Molise, dove ha sede Responsible. Ed entro domani sul tavolo del Comune dovrà esserci qualcosa di più di un "riprendiamo i lavori": servirà la conferma del pagamento alle ditte (sui 900mila euro) che stanno operando nell’ex area Ghigi; scadenza non rispettata in agosto.

Perciò la partita è tutt’altro che vicina al triplice fischio. E la Rimini calcio in tutto questo? Non c’entra nulla oggi come ieri. Perché la Responsible col club ha sempre avuto in comune solo il matrimonio tra Stefano Petracca e l’ex presidente della società biancorossa Stefania Di Salvo. Un legame sciolto dalla vendita del Rimini alla Building. Ma che potrebbe riallacciarsi nel caso in cui non i Petracca, ma chi per loro, avesse interesse nel far rinascere il Rimini, mettendo così anche le mani sul futuro centro sportivo.