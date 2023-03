Restauro per la Chiesa del SS. Crocifisso

di Oscar Bandini

La parrocchia di Santa Sofia ha dato il via al progetto del restauro degli interni della chiesa del SS. Crocifisso la cui facciata dà sulla centrale piazza Matteotti e porta in sé più di 500 anni di fede, cultura e storia. La struttura ha subìto varie ristrutturazioni, l’ultima operata dopo le lesioni causate alla struttura dell’edificio dal terremoto del 1918. E l’aspetto è quello che vediamo oggi. Apparteneva alla Confraternita di S. Maria del Gonfalone e SS. Crocifisso, costituitasi nel 1456. In questa chiesa-oratorio si venerava e si venera tuttora un antico Crocifisso ligneo.

"All’interno della chiesa – precisa don Giordano Milanesi, vera anima dell’operazione – si conservano varie opere artistiche degne di nota sotto l’aspetto religioso, storico e artistico come il crocifisso ligneo del XVI secolo restaurato circa quindici anni fa e la pregevole tela del pittore fiorentino Giuseppe Bezzuoli, restaurata in occasione della grande mostra sull’artista a Palazzo Pitti nel 2022".

Don Giordano aggiunge: "Il progetto di restauri degli interni riguarderà una serie di opere architettoniche risalenti al 1700 che sono una monumentale ancona d’altare, dieci capitelli per lesene con 10 volti di angeli sovrastanti, un arco decorato nella cappella di destra, un maestoso soffitto a cassettoni decorato da Innocente ‘Cencino’ Biserni, pittore e decoratore di S. Sofia. Questa ultime opere non mostrano più la loro originale bellezza perché tempo e fumo delle candele ne hanno offuscato la luminosità dei colori originali. Solo il restauro potrà rendere visibile la loro bellezza".

Tutta l’operazione, su progetto della restauratrice Isabella Cervetti, ammonta a oltre 96mila euro e considerato il costo si è deciso di suddividere il restauro in tre fasi successive. Nella prima si è pensato di restaurare la parte che si trova sulla parete di fondo dell’abside della chiesa dove è collocato il SS. Crocifisso e cioè l’ancona d’altare coi due capitelli d’angolo e i due sovrastanti volti di angeli, nonché il cornicione decorato delimitato dai suddetti capitelli. Per questa parte di restauro la spesa preventivata è di 36.250 euro, oltre agli importi per le necessarie autorizzazioni e per gli allestimenti per i lavori. Una cifra importante per cui la parrocchia di via Nefetti ha già scritto a ditte, enti pubblici e privati per un supporto finanziario.

"Queste operazioni si potranno fare solo dopo che la Soprintendenza avrà dato l’autorizzazione – conclude don Giordano –. A quel punto aziende, enti pubblici e privati e anche privati cittadini che intendono collaborare, con la loro offerta, al restauro, potranno beneficiare, nella denuncia dei redditi, delle previste agevolazioni fiscali".