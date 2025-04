Resturo campanile del Nespoli, un evento di raccolta fondi

Il comitato per il restauro del campanile della chiesa di Nespoli (Civitella) ha organizzato un secondo appuntamento per raccogliere fondi per il progetto di salvaguardia del piccolo campanile dell’edificio dedicato ai santi Quirico e Giolitta che apparteneva all’ospedale di Valverde fondato nel VI secolo da San Colombano e che divenne parrocchia autonoma solo nel 1400.

"Venerdì 25 aprile – precisa Eleonora Giunchedi della parrocchia di Nespoli – vi aspettiamo alle 12,30 a Cusercoli nei locali della parrocchia per un super pranzo di 6 portate (bevande incluse) al costo di 25 euro, animato dalla musica di Ele&Vanni". Posti limitati. Prenotazioni: 335.8305509 o edicola Milena.