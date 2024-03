Rete ecologica regionale, opportunità per il Parco

La Regione Emilia-Romagna ha approvato un bando per il rafforzamento della Rete ecologica regionale (Recore) e sostenere progetti per la protezione e la conservazione della natura, della biodiversità e delle infrastrutture verdi e blu, e ridurre tutte le forme di inquinamento. A disposizione degli enti parco, e quindi anche del Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna, 10.5 milioni di euro provenienti dalla Unione Europea. Tra gli interventi previsti, il risanamento e la creazione degli habitat della fauna minore e degli insetti impollinatori; scale di risalita per i pesci; acquisizione di aree da destinare alla tutela attraverso interventi di miglioramento ambientale.

"La distruzione e la frammentazione degli habitat naturali a causa dell’espansione della popolazione umana e delle sue attività – commenta l’assessora regionale a Programmazione territoriale e paesaggistica parchi e forestazione, Barbara Lori –, rappresentano oggi una delle maggiori minacce alla biodiversità a livello globale e locale. Per questo la Regione interviene per la protezione e ricostruzione degli habitat naturali, per riportare il necessario equilibrio ambientale in grado di assicurare la biodiversità e un minore inquinamento complessivo. Un altro passo avanti importante per promuovere uno sviluppo sempre più sostenibile, come previsto dal Patto per il lavoro e per il clima".

Ecco cosa prevede il bando. "I contributi sono concessi a fondo perduto nella misura massima del 90% delle spese ritenute ammissibili – aggiunge l’assessora –, con una dimensione minima pari a 45mila euro e massima di 1 milione per ciascun progetto. Gli interventi, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2026".

Questi nello specifico gli interventi che potranno essere finanziati: creazione, ricostruzione o risanamento di habitat e di habitat di specie di interesse comunitario; la realizzazione di sottopassi/sovrappassi faunistici (ecodotti); la realizzazione di scale di rimonta per i pesci dei bacini o di corridoi utili a superare sbarramenti artificiali nonché a superare la frammentazione ecologica dei corpi idrici; la creazione di zone umide (ponds e torbiere) e la rinaturazione e riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua a favore della biodiversità e della difesa idrogeologica. Sono previste anche acquisizioni di aree, se funzionali alla realizzazione degli interventi, e azioni di comunicazione e informazione.

Le domande online sulla piattaforma Sfinge si potranno inviare a partire dal dal 20 maggio fino al 13 settembre 2024.