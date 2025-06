Rete idrica, possibili interruzioni per lavori di manutenzione

Il Gruppo Hera e Romagna Acque informano che, a causa di lavori di manutenzione della rete idrica, domani potranno verificarsi interruzioni di fornitura d’acqua presso le seguenti località: da Ponte Fantella a Molino Fulgenzio lungo la Sp3 (nel comune di Premilcuore) e a Santa Marina, Cantina e Tontola (in comune di Predappio).

L’intervento, programmato per il 18 giugno e poi slittato per maltempo, sarà effettuato da Hera dalle 8 alle 18.30, in base al progetto Pnrr ‘Interventi integrati per la riduzione delle perdite fisiche e apparenti in ATO 8’, volto a migliorare gli impianti delle reti locali.

Potranno verificarsi temporanee irregolarità nella fornitura dell’acqua (bassa pressione o alterazione del colore), che si risolveranno in poche ore: resta confermata la potabilità. Le utenze interessate saranno avvertite attraverso il servizio di avviso gratuito tramite sms, previsto da Hera in caso di interruzioni idriche programmate.

Hera ricorda anche che il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Info: gruppohera.it/assistenza/casa/avviso-di-interruzione-servizio. In caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento (Hera 800.713.900).