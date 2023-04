Rete oncologica regionale, incontro al teatro Dragoni

Meldola ospita alle 21 al teatro Dragoni il primo incontro per presentare la Rete oncologica ed emato-oncologica dell’Emilia-Romagna. Nell’occasione sarà distribuito il libro ‘Uniti contro il cancro’, curato e realizzato dall’assessorato regionale alla salute.

"Abbiamo deciso di promuovere una serie di incontri su tutto il territorio – commenta l’assessore Raffaele Donini (foto) – per spiegare ai cittadini l’impegno della Regione per costruire la Rete oncologica ed emato-oncologica anche grazie al contributo di tutti i professionisti e delle associazioni. Oltre ad essere distribuito il volume, saranno illustrate le novità e i miglioramenti in termini di servizi, cura e assistenza dei malati di tumore. Il dialogo diretto con le comunità è uno strumento efficace per dare sostanza a questo modello innovativo per il nostro servizio sanitario regionale".

All’incontro partecipa l’assessore Donini e intervengono: Roberto Cavallucci, sindaco Meldola; Renato Balduzzi, presidente Irst - Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori ‘Dino Amadori’; Luca Panzavolta presidente Ior - Istituto Oncologico Romagnolo; Tiziano Carradori, direttore generale Ausl Romagna; Fabio Falcini, direttore Dipartimento Oncologia Romagna; Luca Frassineti, direttore Dipartimento Oncologia Irst; Federica Matteucci, direttrice Programma interaziendale Meldola-Romagna; Stefano Tamberi, direttore Struttura Complessa Oncologia di Ravenna; Davide Tassinari, direttore Struttura Complessa Oncologia di Rimini; Patrizia Serra, vicepresidente Ior con delega progetto Ior For Africa - progetto TisonAmadori, pazienti e volontari di Ior e Ail.

Ingresso libero.