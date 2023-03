Retromarcia sul Superbonus "Le operazioni sono in calo, preoccupate le ditte edili"

"In seguito al decreto del governo sul Superbonus il numero delle operazioni pare destinato a ridimensionarsi notevolmente, dato che potranno beneficiare dei bonus fiscali solo i soggetti ’capienti’. Le imprese del settore temono un consistente calo di fatturato e un ridimensionamento delle loro attività". A Gianluca Ceroni, direttore generale di Bcc ravennate, forlivese e imolese, abbiamo chiesto di fare il punto su un problema di cui molti soggetti hanno già parlato sul Resto del Carlino.

Dottor Ceroni, il decreto che lanciò il Superbonus come ha impattato sull’azienda di credito che dirige?

"Abbiamo registrato subito un forte interesse da parte della clientela: delle imprese di costruzioni, ma soprattutto da parte dei privati. Tale interesse si è tradotto, nel corso del 2022, in una fortissima operatività in termini di acquisto dei crediti fiscali; ad oggi abbiamo acquistato crediti fiscali per circa 275 milioni di euro da ben 3 mila controparti, in massima parte privati".

Si è notato anche un incremento di mutui?

"C’è stato un aumento dei finanziamenti, molto consistente per quanto riguarda le famiglie. Le operazioni di mutuo casa concesse hanno raggiunto, nel 2022, un dato record di 3.070 finanziamenti con un incremento di quasi il 10% rispetto al 2021, che già era stato un anno eccezionale. Il dato ci ha sorpreso: è stato ottenuto in un mercato che ha mostrato una flessione importante. Per l’edilizia abbiamo registrato un dato stabile. Riteniamo che il settore si sia finanziato in un primo tempo tramite la cessione dei crediti fiscali e negli ultimi mesi, con i blocchi subiti dalle cessioni, abbia incontrato qualche difficoltà nell’accesso al credito".

I vari cambiamenti delle normative che si sono susseguiti vi hanno creato difficoltà?

"Le difficoltà sono state notevolissime: ci siamo ritrovati a subire, nel giro di poche settimane, fra febbraio e fine marzo 2022, a seguito dei vari decreti ministeriali, un sostanziale blocco della possibilità di acquisire crediti oltre il plafond fiscale della banca; questo ha determinato forti tensioni con la clientela che confidava in questa possibilità. Nei mesi successivi, grazie ad alcune operazioni di cessione a imprese terze, effettuate anche con la collaborazione delle associazioni di categoria, siamo riusciti a soddisfare parzialmente le richieste pervenute".

Fra i soci della banca ci sono molte ditte e artigiani: quali sono i loro problemi e le aspettative che manifestano?

"I disagi sono legati all’impossibilità di cedere i crediti acquisiti, oltre la capacità fiscale, con gli sconti in fattura. Abbiamo cercato di dare risposte a tale criticità con la collaborazione delle associazioni di categoria, ma in misura insufficiente".

Quali sono, a suo parere, le possibili vie d’uscita?

"Condividiamo la proposta fatta dal sistema bancario (ABI) di ampliare la capacità di acquisto dei crediti fiscali tramite la compensazione con gli F24 pagati dalla clientela, darebbe una risposta concreta alla mole di crediti ’incagliati’. Le tempistiche non sarebbero però brevi".

Fabio Gavelli