Rette del nido ridotte del 70% a Modigliana

"L’Asilo nido a costo zero è un obiettivo importante, possibile grazie alla scelta del finanziamento straordinario della Regione - spiega Alice Lancioli, vice sindaca di Modigliana -. Deve essere un servizio accessibile per tutte le famiglie e per una città a misura di bambino. Per la sua realizzazione questa Amministrazione si è impegnata fin dal suo insediamento.". È il soddisfatto commento della Lancioli, titolare delle deleghe ai Servizi scolastici. In effetti le rette dell’Asilo nido ’I Cuccioli’ Modigliana saranno ridotte del 70% per l’anno 20232024, grazie al contributo straordinario della Regione per l’Asilo nido a costo zero. Con delibera di Giunta della Regione è stato approvato l’investimento in favore dei servizi educativi 0-3 anni, in particolare da assegnare ai comuni montani, tra cui Modigliana, per sostenere gli oneri a carico di tutte le famiglie con bambini frequentanti i nidi. Un progetto volto a favorire l’inclusione sociale, con abbattimento delle rette a carico delle famiglie con Isee inferiore a 26mila euro. "Le rette sono state calcolate su base Isee andando da un minimo di 129 euro ad un massimo di 480 comprensivi di pasto e pannolini - scrive il sindaco Jader Dardi -, partendo da questi importi si è scelto di distribuire in maniera omogenea il contributo regionale e pertanto ogni famiglia si troverà uno sconto direttamente applicato in fattura del 70%".

Il contributo regionale è compatibile con il Bonus Nido riconosciuto dall’Inps, questo permetterà alle famiglie l’iscrizione all’asilo nido di Modigliana a costo zero, un traguardo importante e frutto della volontà di sostenere le famiglie residenti nei comuni montani, che per i loro figli si avvalgono della gestione del servizio asilo nido. Sono 31 i bambini iscritti all’Asilo nido ’I Cuccioli’ di Modigliana che opera nel pieno delle potenzialità ricettive, un servizio apprezzato dalle famiglie in un ambiente rinnovato e acccogliente, da diversi anni in gestione alla cooperativa ’Zerocento’.

Giancarlo Aulizio