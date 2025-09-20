Riaperto lo stradello che va dal Casone alla scuola

In occasione dell’apertura dell’anno scolastico 2025-26 a Modigliana ci sono stati due importanti annunci da parte del Comune: il primo riguarda la riapertura della pista ciclabile del cosiddetto ‘stradello’ che unisce la località ‘Casone’, zona molto popolata di edilizia residenziale – che prende il nome da un vecchio manufatto in via Ugo La Malfa, già antica filanda da tempo vincolato ma andato in rovina per incuria – al complesso sportivo e a quello scolastico. Il secondo riguarda la pulizia effettuata sabato scorso dalla locale Protezione civile, delle sei fermate per le corriere lungo la strada provinciale faentina, collocate tra l’ex industria Cim e la chiesa di Tossino.

All’inizio del mese di dicembre del 2021 fu inaugurato dal sindaco Jader Dardi il primo tratto dello ‘stradello’, la ciclopedonale spesso oggetto di interventi di manutenzione straordinaria per la fragilità del terreno sovrastante e sottostante che ha richiesto quest’ultima volta un intervento molto più articolato perché in parte crollato anche a causa degli eventi alluvionali che alimentando le piene del fiume Acerreta, che vi scorre a fianco, ne hanno eroso le rive indebolendone.

Il Nucleo Volontari Antincedio della Protezione Civile di Modigliana, presieduto da Franco Albonetti, conta 36 volontari di cui otto operativi e ogni anno chiede alla Provincia, che ne avrebbe la competenza, di intervenire per pulire le tre coppie di panchine, l’una di fronte all’altra, perché in condizioni indecenti per la sporcizia e le erbacce che vi cresce intorno.

Il gruppo di volontari è stato sempre molto attivo in occasione delle calamità naturali e, soprattutto, per gli ultimi eventi alluvionali del maggio 2023 e settembre 2024, inoltre annualmente organizza la ‘Giornata ecologica’ per la raccolta di rifiuti, come ingombranti, sfalci e potature sparsi nel territorio.

Giancarlo Aulizio