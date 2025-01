Riapre il bar Italia. Ed è un cinese il nuovo titolare

Si chiama ‘Bar Italia’ e a guidarlo, da ora in poi, sarà un gestore di origini cinesi. Un ossimoro solo apparente, che in realtà è il perfetto esempio di contaminazione culturale reciproca. Franco Xia, vive in Italia da 44 anni e in città ha già aperto altri due esercizi: ‘Bar Astro’ in viale Vittorio Veneto e ‘Bar Ok’, in via del Quattro. Quello in viale Italia sarà il terzo tassello di un viaggio cominciato nel 2020: "I primi due locali – spiega Franco – li abbiamo aperti in pieno Covid. All’inizio è stato duro, con tutte le limitazioni che c’erano in quei mesi, però poi abbiamo cominciato a lavorare meglio".

Al punto da decidere di allargarsi ancora: "Io ho tre figli adulti, siamo una famiglia grande – spiega –, e c’è bisogno di darsi da fare. Quando ho notato il bar Italia che era chiuso da tempo ho subito pensato di riaprirlo". Detto e fatto. "Ci siamo messi al lavoro per dare un nuovo look a tutto il locale e ora siamo pronti a partire". Chi spera di poter gustare qualche piatto orientale tipico può mettersi il cuore in pace: "Faremo soprattutto colazioni e aperitivi – spiega Franco –, ma non ci saranno piatti tipici delle mie zone d’origine. Del resto, dopo tanto tempo qua, ormai mi sento quasi più italiano che cinese".

È facile immaginare che al suo esordio come gestori di bar, la famiglia Xia abbia potuto incontrare l’iniziale diffidenza di qualche forlivese, ma Franco non ne fa cenno, anzi: "Per noi è sempre stato tutto tranquillo in questo senso – tiene a precisare –. Penso che quando hai voglia di lavorare sodo la gente lo capisca e lo apprezzi". Così mercoledì mattina prima dell’alba inizierà la nuova avventura di Franco e dei suoi figli e verrà scritto un nuovo capitolo nella storia del Bar Italia.

Ma prima, questo pomeriggio dalle 16 alle 19, si terrà una grande festa inaugurale: "Ci saranno musica, cibo e qualcosa da bere: tutto gratis, offerto da noi ai nostri nuovi clienti".

Sofia Nardi