Riapre il Museo Interreligioso e guarda avanti

di Matteo Bondi

Aveva destato qualche preoccupazione la scritta che appariva sia nella scheda Google, sia nel sito stesso della struttura: ‘Il Museo è momentaneamente chiuso’. Il Museo Interreligioso di Bertinoro però, come già anticipato dal presidente della Fondazione che lo gestisce, Roberto Melandri, ha ora riaperto le porte ai visitatori e ai gruppi organizzati, scolaresche in primis.

Un’anteprima della riapertura si è già avuta domenica 29 gennaio in occasione della visita ‘Bertinoro non dimentica – I luoghi della Memoria’, organizzata dal Comune di Bertinoro nell’ambito delle manifestazioni organizzate in ricordo della Shoah. Mentre dal 1° febbraio il museo è aperto al pubblico con giorni e orari indicati nel sito museointerreligioso.it.

"La prima attenzione va ai tanti visitatori occasionali – afferma Enrico Bertoni che, smessi i panni di direttore del museo, ha assunto la presidenza della commissione scientifica dell’ente stesso – e alle tante persone che, affacciandosi al balcone della Romagna, visitano con curiosità un museo che resta ancora oggi unico nel suo genere. La seconda attenzione va ai tanti gruppi scolastici e ai docenti di religione che, negli anni, hanno trovato nel Museo Interreligioso un’esperienza educativa di accoglienza, di rispetto, di comprensione e di valorizzazione della diversità religiosa. La terza attenzione è rivolta ai gruppi turistici che, dopo un lungo periodo di assenza, stanno tornando a prenotare in numero apprezzabile la possibilità di vivere l’esperienza del museo, legata alla scoperta delle bellezze storiche del centro di Bertinoro e delle sue frazioni".

In prospettiva, quindi, l’orario di riapertura andrà ampliandosi. "Con l’insediamento del nuovo organo di governance e grazie alla collaborazione e alla fiducia da parte del Comune di Bertinoro, della Diocesi di Forlì-Bertinoro e della Fondazione CeUB – continua Bertoni –, soci del Museo Interreligioso, si sta lavorando per la programmazione culturale per l’anno 2023 secondo linee d’azione messe a fuoco dalla nuova direzione. Una linea scientifica: il Museo si sta impegnando nell’organizzazione di una serie di appuntamenti che consentano la crescita della sua dimensione di pensiero, fornendo il principale nutrimento per lo sviluppo delle sue attività. Una linea didattica, con l’elaborazione di nuovi contenuti per un pubblico interessato alle questioni che toccano da vicino il dialogo interreligioso. Infine il Museo intende riattivare e allacciare collaborazioni con partner a livello italiano ed europeo".